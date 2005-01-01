Низький рівень гемоглобіну захищає від ожиріння

Дефіцит гемоглобіну може виражатися як в скороченні кількості молекул гемоглобіну в крові, так і в втраті ними здатності переносити кисень.

З'ясовується, що знижений в межах норми рівень гемоглобіну в крові - не завжди привід для занепокоєння.

Гемоглобін - це білок крові, здатний добре зв'язуватися з молекулами кисню і забезпечувати ним всі тканини і органи організму. Міститься він в еритроцитах - червоних кров'яних тільцях.

Насичення організму киснем - життєво важлива функція, і не дивно, що вчені і медики звикли уважно стежити за тим, щоб у здорової людини рівень гемоглобіну в крові залишався досить високим.

Однак нове дослідження фінських вчених пропонує абсолютно нову точку зору: знижений рівень гемоглобіну (в межах норми) теж корисний для організму.

З'ясовується, що легке кисневе голодування (гіпоксія), викликане нестачею гемоглобіну, захищає людину від розвитку ожиріння і метаболічного синдрому.

У дослідженні взяли участь 12 тисяч осіб. Всі вони народилися в 1966 році, і вчені стежили за основними показниками їх здоров'я з самого народження. Результати моніторингу здоров'я 1 800 молодших добровольців додатково підтвердили висновки, зроблені в основному дослідженні.

"Ми знайшли чіткий зв'язок рівня гемоглобіну і ключових серцево-судинних характеристик, і цей зв'язок ставав помітнішим з віком випробуваних", - повідомляють головні автори дослідження професор Юха Аувінен (Juha Auvinen), докторант Джоона Тапио (Joona Tapio) і постдокторант Віллі Каруни (Ville Karhunen).

Рівень гемоглобіну виявився пов'язаний з індексом маси тіла (ІМТ), метаболізмом глюкози (рівнем цукру в крові), ліпідами крові і артеріальним тиском. При цьому учасники зі зниженим в межах норми рівнем гемоглобіну були більш здоровими з точки зору цих медичних показників.

Такий позитивний ефект зниженого гемоглобіну пов'язаний з помірним дефіцитом кисню, з'ясували автори дослідження. Це пов'язано з реакцією організму на гіпоксію, яку дослідники називають "HIF-відповідь".

Це відкриття знову підтверджує, що HIF-відповідь грає ключову роль в регуляції енергетичного обміну організму.

Терміном HIFs позначають так звані фактори, індуковані гіпоксією. Це білки, що активують клітинну відповідь на гіпоксію, а також беруть участь в регенерації пошкоджених тканин.

До слова, вчені, що відкрили HIFs і їх роль в реакції організму на гіпоксію, отримали Нобелівську премію з медицини в 2019 році.

"Рівень гемоглобіну є хорошим показником здатності організму поглинати кисень. Помірна нестача гемоглобіну активує HIF-відповідь, і це призводить до того, що енергетичний обмін тіла стає менш економним. Таким чином [помірна гіпоксія] захищає організм від ожиріння і проблем з обміном речовин", - пояснює Віллі Карун.

Автори роботи відзначають, що у жителів районів, розташованих вище рівня моря, HIF-відповідь активується протягом довгого часу в зв'язку з постійно зниженою концентрацією кисню в повітрі. Такі люди стрункіші середнього, у них вища толерантність до глюкози і знижений ризик серцево-судинних захворювань, повідомляє портал Medical X Press.

Головним питанням залишається те, як можна використовувати особливості впливу HIFs на організм в розробці ліків від ожиріння? Потенційно ці білки можуть стати головною мішенню нових препаратів для поліпшення метаболізму.

Дослідження було опубліковане в престижному науковому журналі Science Advances.