Чи може закон про олігархів привести до розпуску парламенту

Що станеться, якщо Верховна Рада не підтримає ініціативу президента.

Президент Володимир Зеленський 2 червня зареєстрував в парламенті законопроект про олігархів. У ньому не враховуються поради експертів щодо того, як правильно потрібно проводити деолігархізацію в країні.

Неоднозначно реагують на законопроект і народні депутати. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вже висловився, що документ недосконалий хоча б через надмірного делегування повноважень РНБО. За його словами, РНБО не має права вирішувати, хто олігарх, а хто ні - потрібен окремий орган.

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що документ не вирішує глобальну проблему олігархату в країні. Схожу заяву зробила партія "Європейська солідарність".

Критично щодо законопроекту висловилися і у фракції ОТЗЖ. Один з лідерів політсили Юрій Бойко заявив, що "влада провалила виконання своїх передвиборних обіцянок, тому намагається відвернути увагу суспільства популістськими ініціативами і влаштовуючи переслідування неугодних".

Усередині пропрезидентської партії "Слуга народу" панують різні настрої щодо зареєстрованого законопроекту про олігархів, але дисципліна така, що якщо Офіс президента дасть відмашку голосувати, то "слуги" практично поголовно проголосують "за". Але чи вистачить цих голосів, не зрозуміло.

Кулуарами Верховної Ради ширяться чутки, що Володимир Зеленський поставив депутатам умову: якщо не проголосуєте за закон про олігархів - відправлю всіх на дострокові парламентські вибори.

Чутки про розпуск парламенту підігрівають обидві сторони

Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента":

- Шанси на прийняття законопроекту в тій редакції, яка внесена на розгляд Верховної Ради, є, і вони високі. Президент зареєстрував лайт-версію законопроекту, яка не сильно б'є по олігархам. Жорсткої заборони на контроль ЗМІ в документі немає. Категоричну заборону фінансувати партії - смішно навіть звучить, оскільки жоден олігарх безпосередньо не вливає гроші в партію.

Єдина більш-менш вагома заборона для потенційних олігархів - заборона на участь в приватизації. Але і тут є момент: найближчим часом на приватизацію планується виставити об'єкти, до яких вітчизняні олігархи особливо не проявляють інтерес.

Що стосується потенційного розпуску парламенту, якщо депутати не зможуть або не захочуть підтримати закон про олігархів, то чутки, дійсно, активно циркулюють в кулуарах великої політики. І запускають їх обидві сторони - як Офіс президента, так і опоненти Зе-команди.

Перші використовують такий шантаж, щоб натиснути на депутатів (в першу чергу на мажоритарників) для результативного голосування. Посил такий: не приймете закон - підете на перевибори, а вибори за новим виборчим законодавством (скасування мажоритарки і перехід на відкриті партійні списки) для багатьох практично обнуляють шанси повторного потрапляння до Верховної Ради.

Другі - підштовхують президента до сценарію розпуску парламенту. Адже нові вибори - шанс для ряду опозиційних партій збільшити своє представництво в парламенті.

Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики:

- Я думаю, що законопроект про олігархів депутати приймуть, але це буде не раніше ніж наприкінці року. Поспішати з розглядом не будуть. Голосуванню передуватиме тривала піар-галас.

Особливих складнощів з голосуванням не повинно виникнути, оскільки документ абсолютно беззубий. Він не несе ніякої реальної загрози особам, яких хочуть зарахувати до олігархів. Відповідно, вони не будуть давати відмашку підконтрольним депутатам голосувати червоними кнопками.

Зараз можна почути інформаційну спекуляцію, що якщо Верховна Рада не прийме законопроект про олігархів, то президент Володимир Зеленський піде на розпуск парламенту.

Моя думка - не вирішиться. Зе-команді нові вибори в парламент вкрай невигідні. Рейтинги партія "Слуга народу" не дозволяють сподіватися на формування після дострокових парламентських виборів нової монобольшості. Не виключений сценарій, що після перевиборів "слуги" взагалі можуть не увійти до коаліції, що призводить до повної втрати контролю за урядом.

Закон про олігархів чекає поправочний спам

Костянтин Бондаренко, голова правління Інституту української політики:

- Законопроект про олігархів - сирий. У ньому дуже багато норм, які не мають нічого спільного з юриспруденцією. Тому документ буде дуже довго обговорюватися.

Якщо в першому читанні його можуть прийняти більш-менш швидко, то до другого читання подадуть сотні-тисячі поправок, розгляд яких займе в залі Верховної Ради місяці. Цей законопроект ризикує повторити долю недавнього "земельного" законопроекту, який надовго "заблокував" роботу парламенту.

Ухвалення / неприйняття закону про олігархів Верховною Радою я б взагалі не пов'язував з можливістю розпуску парламенту. В Конституції чітко прописані підстави для розпуску президентом Верховної Ради, і серед них немає пункту про те, що парламент можна розпустити, якщо депутати відмовляються прийняти президентський або будь-який інший законопроект. Тому я виключаю розпуск Верховної Ради через закон про олігархів.