Как найти работу в Мелитополе во время эпидемии: практические советы
Пандемия коронавируса коренным образом изменила жизнь большинства людей. Самые значительные перемены, конечно, затронули экономическую сторону жизни, в частности рынок труда. Изменения оказались настолько глобальными, что теперь многие говорят о том, что возврата к прежнему уже не будет.
Это побуждает людей в максимально короткие сроки учиться приспосабливаться к жизни в преобразившемся мире.
Если за время карантинных мероприятий вы потеряли работу или решили её поменять, перейдя в фазу активного поиска, то детальнее изучите тенденции, которые успели проявиться и устояться на рынке труда.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. О том, как и где найти работу в Мелитополе во время пандемии, мы и поговорим сегодня.
Если верить статистике, за время пандемии сократилось внушительное число вакансий. Это привело к увеличению числа безработных граждан. Только по официальным данным, на одно рабочее место претендует в среднем 10-12 человек.
Кардинально изменилась и структура самого рынка труда. Основной удар пришёлся на туристический и гостиничный бизнесы, значительно пострадали кафе, рестораны и другие заведения общепита, терпят убытки компании, занимающиеся организацией массовых мероприятий. Но не все отрасли пострадали во время эпидемии. Есть и те, кто ищет сотрудников в Днепре.
Позитивные и негативные изменения
Карантинный опыт многое показал людям:
- Те экономические сферы, которые связаны с производством продуктов или оказанием услуг НЕ первой необходимости, за пару-тройку месяцев могут полностью обанкротиться.
- Во время пандемии практически полностью «заморозился» малый бизнес, сервисные предприятия. При этом крупные производства так и продолжили работать в штатном режиме: они нашли возможность доставлять сотрудников к месту работы, защищать их здоровье на время разгула эпидемии, смогли организовать реализацию продукции. Многие из них, к слову, ищут сотрудников в Днепре для работы, как делали и в докризисный период.
- Снизился спрос на менеджеров среднего звена, а также на консультантов из разных сфер.
- Пандемия подтолкнула общество быстрее переходить в цифровую реальность. Большинство бизнесов ушло в онлайн, из-за проблем с транспортом и сообщением повышенным спросом стали пользоваться услуги, которые можно оказывать удалённо, в частности, дистанционное образование (эта сфера стала наиболее быстро развивающейся в стране и в Днепре в том числе).
- Значительно вырос спрос на услуги по обслуживанию компьютерного оснащения в IT-сфере. Поскольку весь мир постепенно переходит в цифровое пространство, эксперты в области безопасности данных, разработки ПО и поддержке инструментов для дистанционной работы как никогда стали необходимы.
- Возрос спрос на специалистов, занимающихся организацией и осуществлением доставки различных продуктов (курьеры, упаковщики, операторы горячей линии, водители и т.д.).
Отрасли, в которых возросло количество доступных вакансий в Днепре:
- сельскохозяйственная сфера;
- перерабатывающая промышленность;
- транспортные услуги (и курьерские организации);
- строительство;
- медицинские услуги;
- IT-сфера.
Где лучше всего искать работу?
Вот несколько советов, которые помогут вам понять, где найти работу:
- Лучше всего искать вакансии на сайтах объявлений. Многие ресурсы дают возможность подписаться на рассылку новостей, так что вы всегда будете в курсе ситуации на трудовом рынке.
- Зарегистрируйтесь сразу на нескольких сайтах для поиска работы и оставьте своё резюме. Просмотрите доступные варианты, оцените свои силы, выясните, какие именно требования работодатели предъявляют к кандидатам на должность.
- Особенно полезными во время пандемии стали социальные сети. В них создаются целые группы и паблики, где предлагаются те или иные вакансии.
- Можно также пройти регистрацию в центре занятости, поскольку во время карантина эта процедура была значительно упрощена. Финансовая помощь, предоставляемая государством, лишней не будет.