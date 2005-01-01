Как найти работу в Мелитополе во время эпидемии: практические советы

Пандемия коронавируса коренным образом изменила жизнь большинства людей. Самые значительные перемены, конечно, затронули экономическую сторону жизни, в частности рынок труда. Изменения оказались настолько глобальными, что теперь многие говорят о том, что возврата к прежнему уже не будет.

Это побуждает людей в максимально короткие сроки учиться приспосабливаться к жизни в преобразившемся мире.

Если за время карантинных мероприятий вы потеряли работу или решили её поменять, перейдя в фазу активного поиска, то детальнее изучите тенденции, которые успели проявиться и устояться на рынке труда.

Кто владеет информацией, тот владеет миром. О том, как и где найти работу в Мелитополе во время пандемии, мы и поговорим сегодня.

Если верить статистике, за время пандемии сократилось внушительное число вакансий. Это привело к увеличению числа безработных граждан. Только по официальным данным, на одно рабочее место претендует в среднем 10-12 человек.

Кардинально изменилась и структура самого рынка труда. Основной удар пришёлся на туристический и гостиничный бизнесы, значительно пострадали кафе, рестораны и другие заведения общепита, терпят убытки компании, занимающиеся организацией массовых мероприятий. Но не все отрасли пострадали во время эпидемии. Есть и те, кто ищет сотрудников в Днепре.

Позитивные и негативные изменения

Карантинный опыт многое показал людям:

Те экономические сферы, которые связаны с производством продуктов или оказанием услуг НЕ первой необходимости, за пару-тройку месяцев могут полностью обанкротиться. Во время пандемии практически полностью «заморозился» малый бизнес, сервисные предприятия. При этом крупные производства так и продолжили работать в штатном режиме: они нашли возможность доставлять сотрудников к месту работы, защищать их здоровье на время разгула эпидемии, смогли организовать реализацию продукции. Многие из них, к слову, ищут сотрудников в Днепре для работы, как делали и в докризисный период. Снизился спрос на менеджеров среднего звена, а также на консультантов из разных сфер. Пандемия подтолкнула общество быстрее переходить в цифровую реальность. Большинство бизнесов ушло в онлайн, из-за проблем с транспортом и сообщением повышенным спросом стали пользоваться услуги, которые можно оказывать удалённо, в частности, дистанционное образование (эта сфера стала наиболее быстро развивающейся в стране и в Днепре в том числе). Значительно вырос спрос на услуги по обслуживанию компьютерного оснащения в IT-сфере. Поскольку весь мир постепенно переходит в цифровое пространство, эксперты в области безопасности данных, разработки ПО и поддержке инструментов для дистанционной работы как никогда стали необходимы. Возрос спрос на специалистов, занимающихся организацией и осуществлением доставки различных продуктов (курьеры, упаковщики, операторы горячей линии, водители и т.д.).

Отрасли, в которых возросло количество доступных вакансий в Днепре:

сельскохозяйственная сфера;

перерабатывающая промышленность;

транспортные услуги (и курьерские организации);

строительство;

медицинские услуги;

IT-сфера.

Где лучше всего искать работу?

Вот несколько советов, которые помогут вам понять, где найти работу: