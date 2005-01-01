Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик
свіжий номер

Как найти работу в Мелитополе во время эпидемии: практические советы

Пандемия коронавируса коренным образом изменила жизнь большинства людей. Самые значительные перемены, конечно, затронули экономическую сторону жизни, в частности рынок труда. Изменения оказались настолько глобальными, что теперь многие говорят о том, что возврата к прежнему уже не будет.

Это побуждает людей в максимально короткие сроки учиться приспосабливаться к жизни в преобразившемся мире.

Если за время карантинных мероприятий вы потеряли работу или решили её поменять, перейдя в фазу активного поиска, то детальнее изучите тенденции, которые успели проявиться и устояться на рынке труда.

Кто владеет информацией, тот владеет миром. О том, как и где найти работу в Мелитополе во время пандемии, мы и поговорим сегодня.

Если верить статистике, за время пандемии сократилось внушительное число вакансий. Это привело к увеличению числа безработных граждан. Только по официальным данным, на одно рабочее место претендует в среднем 10-12 человек.

Кардинально изменилась и структура самого рынка труда. Основной удар пришёлся на туристический и гостиничный бизнесы, значительно пострадали кафе, рестораны и другие заведения общепита, терпят убытки компании, занимающиеся организацией массовых мероприятий. Но не все отрасли пострадали во время эпидемии. Есть и те, кто ищет сотрудников в Днепре.

Позитивные и негативные изменения

Карантинный опыт многое показал людям:

  1. Те экономические сферы, которые связаны с производством продуктов или оказанием услуг НЕ первой необходимости, за пару-тройку месяцев могут полностью обанкротиться.
  2. Во время пандемии практически полностью «заморозился» малый бизнес, сервисные предприятия. При этом крупные производства так и продолжили работать в штатном режиме: они нашли возможность доставлять сотрудников к месту работы, защищать их здоровье на время разгула эпидемии, смогли организовать реализацию продукции. Многие из них, к слову, ищут сотрудников в Днепре для работы, как делали и в докризисный период.
  3. Снизился спрос на менеджеров среднего звена, а также на консультантов из разных сфер.
  4. Пандемия подтолкнула общество быстрее переходить в цифровую реальность. Большинство бизнесов ушло в онлайн, из-за проблем с транспортом и сообщением повышенным спросом стали пользоваться услуги, которые можно оказывать удалённо, в частности, дистанционное образование (эта сфера стала наиболее быстро развивающейся в стране и в Днепре в том числе).
  5. Значительно вырос спрос на услуги по обслуживанию компьютерного оснащения в IT-сфере. Поскольку весь мир постепенно переходит в цифровое пространство, эксперты в области безопасности данных, разработки ПО и поддержке инструментов для дистанционной работы как никогда стали необходимы.
  6. Возрос спрос на специалистов, занимающихся организацией и осуществлением доставки различных продуктов (курьеры, упаковщики, операторы горячей линии, водители и т.д.).

Отрасли, в которых возросло количество доступных вакансий в Днепре:

  • сельскохозяйственная сфера;
  • перерабатывающая промышленность;
  • транспортные услуги (и курьерские организации);
  • строительство;
  • медицинские услуги;
  • IT-сфера.

Где лучше всего искать работу?

Вот несколько советов, которые помогут вам понять, где найти работу:

  1. Лучше всего искать вакансии на сайтах объявлений. Многие ресурсы дают возможность подписаться на рассылку новостей, так что вы всегда будете в курсе ситуации на трудовом рынке.
  2. Зарегистрируйтесь сразу на нескольких сайтах для поиска работы и оставьте своё резюме. Просмотрите доступные варианты, оцените свои силы, выясните, какие именно требования работодатели предъявляют к кандидатам на должность.
  3. Особенно полезными во время пандемии стали социальные сети. В них создаются целые группы и паблики, где предлагаются те или иные вакансии.
  4. Можно также пройти регистрацию в центре занятости, поскольку во время карантина эта процедура была значительно упрощена. Финансовая помощь, предоставляемая государством, лишней не будет.
вгору

Інші статті номеру

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com

  