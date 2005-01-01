Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо" з питань євроінтеграції

Підписання меморандуму говорить про те, що немає альтернативи вступу в Євросоюз.

Глави МЗС України Дмитро Кулеба, Грузії Давид Залкаліані і Молдови Ауреліу Чокой підписали тристоронній меморандум про початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо". Про це повідомляється на сторінці МЗС України в Фейсбук.

- Це нова ініціатива, вона дуже своєчасна і допоможе країнам разом рухатися вперед по шляху євроінтеграції. "Асоційоване тріо" - це повідомлення про те, що немає альтернативи європейської інтеграції для трьох країн-партнерів. Немає альтернативи і для Європи, тому що вони повинні сприймати наші три країни як серйозний проект по забезпеченню миру і процвітання в Європі. Основна мета "асоційованого тріо" - поступова інтеграція до внутрішнього ринку Євросоюзу, - заявив на брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба розповів, що "Асоційоване тріо" включає три основних елементи, а саме структурування консультацій з європейської інтеграції між трьома міністерствами закордонних справ, залучення до діалогу з європейськими інституціями та членами ЄС, а також координацію позиції країн в рамках Східного партнерства.

Глава МЗС України уточнив, що країни будуть працювати в області секторального співробітництва, а також поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

- Виходячи з того, що зараз наші країни стоять перед серйозними викликами безпеки, ми погодилися розвивати цей напрям у нашій спільній роботі для того, щоб підтримувати стабільність в нашому регіоні, - пояснив він.

За словами Кулеби, "Асоційоване тріо" також має відіграти важливу роль в тому, щоб підготувати наступну зустріч Східного партнерства.

На початку травня президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. До цього аналогічні декларації були підписані з Литвою і Польщею.