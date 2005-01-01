Профілактика та ремонт пральних машин

Сучасній людині важко уявити своє життя без всіляких побутових електроприладів. Завдяки їм забезпечується комфорт і полегшується життя домогосподарок. Тому, складно уявити собі будинок або квартиру, в якій немає холодильника, електроплити чи пральної машини. Однак всій цій техніці потрібен належний догляд.

Практика показує, що по ряду причин у людини не завжди є можливість уберегти свою побутову техніку від поломок. До поломки можуть привести різні причини: від неправильної установки до заводського браку. Цього дня ніхто не чекає, але одного разу ми помічаємо, що пральна машина погано відпирає, сильно шумить, не нагріває або не зливає воду.

Що робити, якщо зламалася пральна машина?

Частою причиною поломки пральних машин стає поломка тена. Покритий накипом, він гірше пропускає тепло, повільніше нагріває воду, або навпаки перегрівається. Тому її ремонт буває вкрай необхідний. При поломці пральної машинки варто скористатися послугами фахівців, які в разі необхідності зможуть замінити комплектуючі в пральній машині. А зламані запчастини можна підібрати на сайті https://ua.spparts.com.ua/categories/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin, де є еликий вибір оригінальних комплектуючих для пральних машин.

Як і будь-який інший побутовий прилад, пральна машина вимагає дбайливого й уважного ставлення до себе. При покупці будь-якої побутової техніки людина розраховує на її тривалий термін служби. Тому термін її стабільної роботи буде залежати від самого власника, а саме умов експлуатації техніки. Якщо пральна машина буде щодня експлуатуватися в «жорсткому» режимі, то вона довго не прослужить.

Однак, навіть при належній експлуатації, техніка може ламатися. Не варто дуже засмучуватися з цього приводу, адже будь-яку таку неприємність легко усунути. Звичайно, якщо своєчасно вжити заходів.

У тому випадку, якщо мова стосується пральної машинки, то варто звернути увагу на наступні «симптоми», які вказують на те, що техніка потребує ремонту. Наприклад, якщо при роботі машинки спостерігається сильна вібрація, то варто відключити її від живлення і викликати майстра. Існують і інші ознаки, що характеризують поломку техніки: сторонні звуки при роботі агрегату, мимовільне відключення машини, протікання. Щоб не посилювати ситуацію, у всіх цих випадках варто скористатися послугами фахівця з ремонту.

Трапляється так, що машинка без видимої на те причини перестала працювати. В даному випадку проблема може критися в бруді та накипі, які в процесі роботи постійно осідають на деталях машинки. Щоб цього не сталося, варто періодично проводити промивку обладнання спеціальним розчином. Якщо ж такий захід не допомагає, тоді варто викликати майстра сервісного центру, який проведе діагностику і виявить справжні причини поломки машинки, а також зможе вжити заходи, щодо їх усунення.

Профілактичні заходи утворення накипу в пральній машині

Лимонна кислота, оцет і сода на сторожі чистоти машини. Ці засоби, які є на кожній кухні часто радять використовувати для пом'якшення води і видалення накипу в пральній машині. Оцтова кислота дійсно видаляє накип. Але чи знаєте ви, що це засіб викликає корозію металевих частин пральної машини і призводить до пошкодження гумових деталей (ущільнююча манжета, шланг, патрубок). Лимонна кислота в такому разі діє ніжніше. Але також здатна нашкодити. Просто недоліки очищення машини таким способом помітите пізніше, ніж у випадку з оцтом.

Пральні порошки видаляють накип та продовжують життя машині. Так, деякі пральні порошки дійсно містять засоби, що пом'якшують воду. Хімічний склад цих засобів здатний нейтралізувати дію солей кальцію і магнію. Але старий наліт і накип пральний порошок не вилучить ніколи.

Захоплюватися самостійним очищенням пральної машини не варто. Це може привести до того, що накип буде збиратися на нагрівальному елементі ще швидше. Очищаючи машинку, ми не знаємо, що, то її випускний клапан також засмічується, гірше пропускає воду та може зламатися.

Краще використовувати спеціальні засоби, призначені саме для очищення. Але не поспішайте радіти. Спеціальні засоби не врятують машинку, якщо у вас дуже жорстка вода. У кращому випадку вони знизять швидкість утворення накипу на десять відсотків. Але деталі пральної машини не заблищать як новенькі.