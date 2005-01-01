NASA визначила дату відправки туриста на МКС

Космічного туриста на Міжнародну космічну станцію відправить NASA в січні 2022 року. Контракт вже укладено з компанією Axiom Space. Тур на орбіту триватиме вісім днів. Старт запланований з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Вартість контракту і тип космічного корабля поки не розголошуються, зазначає РІА Новости. Зараз американські астронавти літають на МКС на приватному кораблі Crew Dragon від SpaceX. Другий корабель під держзамовлення будує компанія Boeing.

Axiom Space в березні 2021 року придбала у Росії місце для астронавта на російському космічному кораблі "Союз МС-18". Потім місце було передано для польоту американського астронавта NASA Марка Ванді Хая на МКС.

В обмін NASA надасть можливість польоту на американському кораблі компанії Axiom Space в 2023 році.