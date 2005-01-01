Сировина в світі дорожчає: як це позначиться на цінах в Україні

Через подорожчання залізної руди зростуть ціни на автомобілі і будівництво, а дорога нафта підвищує ціни на бензин і перевезення.

Нинішня економічна криза призвела до того, що провідні центробанки світу вирішили гасити пожежу грошима. Федеральний резерв США і Євроцентробанк включили друкарські верстати. І ось вже зараз ми пожинаємо плоди такої небаченої щедрості - ціни на сировину ростуть у всьому світі, що в свою чергу призводить до зростання вартості споживчих товарів.

Сировина стає золотою

Нинішня криза накрутила ціни на сировинні товари. Так, наприклад, залізна руда в травні подорожчала до 200 доларів за тонну. Це рекордний показник, який ніби як на руку Україні. Адже ми експортуємо залізорудну сировину, метали, сталь та інші сировинні товари.

Наприклад, рік тому вартість тонни руди становила 90 доларів, а сьогодні ціни вище ніж в два рази. Це пояснюють ще й дефіцитом пропозиції, пов'язаної зі скороченням виробництва на копальнях в Бразилії і ПАР. Вони змушені призупиняти роботу в зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією.

- Традиційно ціни на руду вкрай нестабільні і змінюються в залежності від економічних циклів і таких форс-мажорних обставин, як сьогоднішня епідемія COVID-19, - каже президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков. - Через важку епідеміологічну ситуацію в Бразилії і ПАР ціни на руду зараз перевищили 200 доларів за тонну, але ще недавно вони були на рівні 40 доларів за тонну.

Щодо дорогої нафти. Ще в жовтні-листопаді вона стабільно торгувалася в районі 40 доларів за барель і нижче, а сьогодні близько 65-70 доларів.

Дорожчають і продукти харчування. У звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) говориться, що зростання індексу продуктів харчування становить 1,7%, в порівнянні з березнем, і 30,8%, в порівнянні з 2020 роком. Тобто їжа в світі подорожчала на третину. Все це призводить до зростання цін як в Україні, так і в усьому світі.

- У річному вимірі інфляція в США склала 4,2%, - говорить член ради НБУ Віталій Шапран. - Серед основних причин і монетарні.

Будуть рости ціни і в Україні. І подорожчання соняшникової олії - це тільки перші ластівки майбутньої інфляції.

Від квартири до машини

Зростання цін на залізну руду призводить до подорожчання металів і будь-яких виробів з нього. Якщо ви думаєте, що це все вас не торкнеться, то глибоко помиляєтеся. Метали використовуються всюди - від будівництва будинків до виробництва автомобілів. Правда, дати точні оцінки майбутнього зростання цін експерти поки не можуть.

- Неможливо сказати, на скільки конкретно що подорожчає, - пояснює аналітик Сергій Родлер. - При розрахунку ціни доводиться враховувати безліч змінних: коли саме були закупівлі цієї сировини, за якими цінами (хтось купував до зростання цін, хтось після), з яких країн, вартість праці, житлово-комунального господарства, податки, різні специфічні витрати, притаманні конкретним галузям, і багато-багато іншого. Але зростання цін обов'язково буде.

Інші експерти кажуть, навіть житлове будівництво може вирости в ціні до 5% через подорожчання арматури і металоконструкцій. А вартість автомобілів може вирости як мінімум на відсоток подорожчання сталі. Якщо рік тому тонна цієї сировини коштувала 500 доларів, то зараз котирування виросли до 1500 доларів за тонну. З урахуванням, що при виробництві кожного автомобіля використовується близько тонни металів, то собівартість їх виробництва збільшується мінімум на тисячу доларів за штуку. І чим більше автомобіль, тим більше витрати.

Експерти сільськогосподарського ринку говорять, що в цьому сезоні на третину може подорожчати уся сільгосптехніка - сівалки, культиватори, зерносушарки та інше сільське господарство. Це в свою чергу призведе до зростання цін на агропродукцію нового врожаю. Ну і все це позначиться на нашому з вами добробут.

- Інфляція в 2021 році повинна рости більш високими темпами в порівнянні з минулим роком, коли населення дотримувалося ощадної моделі поведінки, - пояснює Сергій Родлер. - Зростання цін на продукти харчування може скласти 10-15%. Дана ситуація буде надавати негативний ефект на розмір реальних доходів громадян. Зростання зарплат буде спостерігатися головним чином в ескортних секторах: агропромисловість і металургія, де присутній високий потенціал для розвитку.

Хоча для виробників зараз настає золотий час - за рахунок високих експортних цін вони можуть наростити прибутку або модернізувати виробництво.

Виробництво авто

Через подорожчання металу ціна на авто може піднятися на тисячу доларів і більше.

Швидше за все, найближчим часом уряд почне вводити держрегулювання на споживчих ринках. І почати вирішили з ринку нафтопродуктів. Зростання цін на бензин і дизельне паливо турбує чиновників.

На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр). Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3-го числа кожного місяця, а останнє - публікувати середні ціни одного літра ДТ і бензину до 5-го числа кожного місяця. Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн / л, бензину - 30,22 грн / л. Правда, запропонована зараз модель держрегулювання торкнеться поки тільки преміальні мережі.

Але, як то кажуть, добрий початок. В майбутньому чиновники можуть змінити методику і змусити АЗС стримати апетити. А потім, можливо, почнуть регулювати ціни і на інші товари.

Гривня буде зміцнюватися

Як кажуть експерти, зростання цін на сировинні товари поки на руку тільки гривні. Справа в тому, що вартість нашого експорту зростає набагато швидше, ніж валютна вартість товарів, які ми змушені імпортувати.

Для вимірювання "курсової динаміки" економіст Олексій Кущ пропонує використовувати метод, який він назвав "сировинні ножиці".

- Порівнюємо два цінових індикатора: ціну на залізну руду і ціну на нафту, - пояснив Олексій Кущ. - Якщо ціновий індикатор руди нижче нафтового - треба готуватися до девальвації. Якщо вище - з гривнею все буде добре.

Зараз ціни на нафту котируються в районі 65-70 долар за барель, а руда - перевалила за 200 доларів за тонну. Тобто виходячи з даного співвідношення найближчим часом - приблизно до осені - девальвації гривні бути не повинно, скоріше навпаки, долар буде дешевшати. Зго

Через подорожчання залізної руди зростуть ціни на автомобілі і будівництво, а дорога нафта підвищує ціни на бензин і перевезення.

Нинішня економічна криза призвела до того, що провідні центробанки світу вирішили гасити пожежу грошима. Федеральний резерв США і Євроцентробанк включили друкарські верстати. І ось вже зараз ми пожинаємо плоди такої небаченої щедрості - ціни на сировину ростуть у всьому світі, що в свою чергу призводить до зростання вартості споживчих товарів.

Сировина стає золотою

Нинішня криза накрутила ціни на сировинні товари. Так, наприклад, залізна руда в травні подорожчала до 200 доларів за тонну. Це рекордний показник, який ніби як на руку Україні. Адже ми експортуємо залізорудну сировину, метали, сталь та інші сировинні товари.

Наприклад, рік тому вартість тонни руди становила 90 доларів, а сьогодні ціни вище ніж в два рази. Це пояснюють ще й дефіцитом пропозиції, пов'язаної зі скороченням виробництва на копальнях в Бразилії і ПАР. Вони змушені призупиняти роботу в зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією.

- Традиційно ціни на руду вкрай нестабільні і змінюються в залежності від економічних циклів і таких форс-мажорних обставин, як сьогоднішня епідемія COVID-19, - каже президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков. - Через важку епідеміологічну ситуацію в Бразилії і ПАР ціни на руду зараз перевищили 200 доларів за тонну, але ще недавно вони були на рівні 40 доларів за тонну.

Щодо дорогої нафти. Ще в жовтні-листопаді вона стабільно торгувалася в районі 40 доларів за барель і нижче, а сьогодні близько 65-70 доларів.

Дорожчають і продукти харчування. У звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) говориться, що зростання індексу продуктів харчування становить 1,7%, в порівнянні з березнем, і 30,8%, в порівнянні з 2020 роком. Тобто їжа в світі подорожчала на третину. Все це призводить до зростання цін як в Україні, так і в усьому світі.

- У річному вимірі інфляція в США склала 4,2%, - говорить член ради НБУ Віталій Шапран. - Серед основних причин і монетарні.

Будуть рости ціни і в Україні. І подорожчання соняшникової олії - це тільки перші ластівки майбутньої інфляції.

Від квартири до машини

Зростання цін на залізну руду призводить до подорожчання металів і будь-яких виробів з нього. Якщо ви думаєте, що це все вас не торкнеться, то глибоко помиляєтеся. Метали використовуються всюди - від будівництва будинків до виробництва автомобілів. Правда, дати точні оцінки майбутнього зростання цін експерти поки не можуть.

- Неможливо сказати, на скільки конкретно що подорожчає, - пояснює аналітик Сергій Родлер. - При розрахунку ціни доводиться враховувати безліч змінних: коли саме були закупівлі цієї сировини, за якими цінами (хтось купував до зростання цін, хтось після), з яких країн, вартість праці, житлово-комунального господарства, податки, різні специфічні витрати, притаманні конкретним галузям, і багато-багато іншого. Але зростання цін обов'язково буде.

Інші експерти кажуть, навіть житлове будівництво може вирости в ціні до 5% через подорожчання арматури і металоконструкцій. А вартість автомобілів може вирости як мінімум на відсоток подорожчання сталі. Якщо рік тому тонна цієї сировини коштувала 500 доларів, то зараз котирування виросли до 1500 доларів за тонну. З урахуванням, що при виробництві кожного автомобіля використовується близько тонни металів, то собівартість їх виробництва збільшується мінімум на тисячу доларів за штуку. І чим більше автомобіль, тим більше витрати.

Експерти сільськогосподарського ринку говорять, що в цьому сезоні на третину може подорожчати уся сільгосптехніка - сівалки, культиватори, зерносушарки та інше сільське господарство. Це в свою чергу призведе до зростання цін на агропродукцію нового врожаю. Ну і все це позначиться на нашому з вами добробут.

- Інфляція в 2021 році повинна рости більш високими темпами в порівнянні з минулим роком, коли населення дотримувалося ощадної моделі поведінки, - пояснює Сергій Родлер. - Зростання цін на продукти харчування може скласти 10-15%. Дана ситуація буде надавати негативний ефект на розмір реальних доходів громадян. Зростання зарплат буде спостерігатися головним чином в ескортних секторах: агропромисловість і металургія, де присутній високий потенціал для розвитку.

Хоча для виробників зараз настає золотий час - за рахунок високих експортних цін вони можуть наростити прибутку або модернізувати виробництво.

Виробництво авто

Через подорожчання металу ціна на авто може піднятися на тисячу доларів і більше.

Швидше за все, найближчим часом уряд почне вводити держрегулювання на споживчих ринках. І почати вирішили з ринку нафтопродуктів. Зростання цін на бензин і дизельне паливо турбує чиновників.

На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр). Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3-го числа кожного місяця, а останнє - публікувати середні ціни одного літра ДТ і бензину до 5-го числа кожного місяця. Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн / л, бензину - 30,22 грн / л. Правда, запропонована зараз модель держрегулювання торкнеться поки тільки преміальні мережі.

Але, як то кажуть, добрий початок. В майбутньому чиновники можуть змінити методику і змусити АЗС стримати апетити. А потім, можливо, почнуть регулювати ціни і на інші товари.

Гривня буде зміцнюватися

Як кажуть експерти, зростання цін на сировинні товари поки на руку тільки гривні. Справа в тому, що вартість нашого експорту зростає набагато швидше, ніж валютна вартість товарів, які ми змушені імпортувати.

Для вимірювання "курсової динаміки" економіст Олексій Кущ пропонує використовувати метод, який він назвав "сировинні ножиці".

- Порівнюємо два цінових індикатора: ціну на залізну руду і ціну на нафту, - пояснив Олексій Кущ. - Якщо ціновий індикатор руди нижче нафтового - треба готуватися до девальвації. Якщо вище - з гривнею все буде добре.

Зараз ціни на нафту котируються в районі 65-70 долар за барель, а руда - перевалила за 200 доларів за тонну. Тобто виходячи з даного співвідношення найближчим часом - приблизно до осені - девальвації гривні бути не повинно, скоріше навпаки, долар буде дешевшати. Згодні з цим прогнозом і інші експерти.

- І хоча з нашою економікою не все гаразд, майбутнє гривні виглядає досить безхмарно, - говорить економіст Тарас Козак. - Ціни на товари нашого експорту тримаються на максимальних рівнях, туристи за кордон масово не поїдуть, а заробітчани знову пришлють своїх родичів 12-15 млрд доларів. З великою ймовірністю влітку Нацбанк отримає в подарунок від Міжнародного валютного фонду кредит на суму близько 2,7 млрд. Тому ми чекаємо зміцнення гривні до 27 грн за долар.

дні з цим прогнозом і інші експерти.

- І хоча з нашою економікою не все гаразд, майбутнє гривні виглядає досить безхмарно, - говорить економіст Тарас Козак. - Ціни на товари нашого експорту тримаються на максимальних рівнях, туристи за кордон масово не поїдуть, а заробітчани знову пришлють своїх родичів 12-15 млрд доларів. З великою ймовірністю влітку Нацбанк отримає в подарунок від Міжнародного валютного фонду кредит на суму близько 2,7 млрд. Тому ми чекаємо зміцнення гривні до 27 грн за долар.