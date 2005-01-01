Новий законопроект про місцевий референдум відправлять до Венеціанської комісії для оцінки

Документ можна публічно обговорити на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроект про місцевий референдум, який 19 травня зареєстровано у Верховній Раді, буде відправлений до Венеціанської комісії для оцінки. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови парламенту, співавтор документа Руслан Стефанчук.

- Нами було опрацьовано понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроекту. Але ми розуміємо, що вдосконалення немає меж, тому, незважаючи на позитивні відгуки від міжнародних організацій та експертів, найближчим часом плануємо направити цей законопроект до Венеціанської комісії, для отримання відповідного висновку по ньому, - сказав перший віце-спікер.

Він зазначив, що в процесі роботи над законопроектом автори брали до уваги концепції раніше зареєстрованих в Раді проектів про місцеві референдуми, відповідні правові позиції Конституційного суду, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, рекомендації міжнародних інституцій.

Стефанчук також зазначив, що організовано публічне обговорення законопроекту на офіційному сайті Верховної Ради з подальшим його доопрацюванням.

За його словами, законопроект передбачає такі види місцевого референдуму:

утвердження статусу територіальної громади та змін до нього;

затвердження програми розвитку територіальної громади;

дострокове припинення повноважень міської, селищної, сільської ради, сільського, селищного, міського голови;

втрата сили нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, а також будь-які інші питання місцевого значення, які віднесені Конституцією і законами до відання територіальної громади.

- Чому це важливо? Тому що ми повинні після того, як створили правовий механізм для всеукраїнського референдуму, наповнити прямою демократією наші територіальні громади, щоб люди розуміли, що від їх рішення насправді щось залежить, що вони можуть впливати на місцеву раду, на місцевого голову. Якщо їм не подобається - вони мають право вимагати переобрання, вони мають право створити ті умови, в яких їм буде комфортно жити, - пояснив Стефанчук.

У березні перший віце-спікер презентував і представив на громадське обговорення законопроект про місцевий референдум.

8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, який Верховна Рада прийняла в січні. Ідея народовладдя була одним з пунктів президентської програми.