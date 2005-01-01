Субсидії в Україні з травня 2021 року буде виплачувати тільки готівкою

Щоб отримати гроші, потрібно відкрити рахунок в "Ощадбанку".

Всі житлові субсидії для громадян України з травня 2021 року будуть виплачуватися виключно в готівковій формі. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба відомства.

Музиченко заявив, що принциповим положенням нових правил призначення житлової субсидії є завершення процесу її монетизації.

- З 2019 року було розпочато відповідний процес і в минулому опалювальному періоді житлова субсидія надавалась в грошовій формі, але 2-ма різними механізмами: готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії; грошова безготівкова форма, шляхом зарахування на рахунок в "Ощадбанку" (близько 5% - 160 тис. домогосподарств), який проводив розрахунки з підприємствами. З 1 травня 2021 року цей перехідний процес завершується і відповідно, всі субсидії з травня будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам виключно в готівковій формі, - розповів заступник міністра.

Він зазначив, що це дасть можливість громадянам після оплати житлово-комунальних послуг вільно розпоряджатися зекономленими сумами субсидій.

Музиченко також підкреслив, що всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до кінця 2021 року, зможуть отримати відповідні кошти.

- Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в "Ощадбанку", вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в "Ощадбанку", повинні їх відкрити, після чого зможуть отримати зекономлені розміри субсидій протягом минулого опалювального періоду для власних потреб, - сказав, - заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що з травня 2021 року претенденти субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. В кінці лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто в них потребує. Зараз субсидії отримують 5 мільйонів домогосподарств.