В Україні презентували програму, яка дозволить школярам вчитися в смартфонах

Мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн" на даний момент є для операційної системи Android, а незабаром вийде для iOS.

В Україні запрацював мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн", що дозволяє школярам 5-11-х класів навчатися в смартфонах. Як повідомили в прес-службі Міносвіти і Мінціфри, додаток на даний момент є для операційної системи Android, а незабаром вийде для iOS.

Доповнення безкоштовне і, за даними відомств, буде забезпечено безкоштовним інтернет-доступом від усіх мобільних операторів - lifecell, Vodafone і Kyivstar. У відомстві зазначили, що на базі ВШО є всі необхідні матеріали для змішаного і дистанційного навчання 5-11 класів.

За даними МОН, учні через додаток матимуть доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Вони також можуть брати участь в обговореннях і комунікувати зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють, що можливості програми будуть поступово розширюватися.

ВШО запустили в грудні 2020 го року. Онлайн-уроки стартували 6 квітня. У додатку розміщені відео-уроки для 5-11-х класів. За даними розробників, програма дозволяє школярам поєднувати онлайн- і офлайн-навчання.

Відразу після запуску уроків користувачі помітили кілька помилок. Так, під час одного з них - уроку математики для 5-го класу - вчителька під час пояснення операції віднімання відняла з числа 30.2 число 2.2 і отримала результат 18. Хоча повинно бути 28. Другий ляп стався також на уроках для п'ятикласників: білих ведмедів поселили в Антарктиді.

Тим часом українські школярі Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького продовжував навчання і в червні.