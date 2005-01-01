"Укрзалізниця" з червня відновить пасажирські перевезення в Австрію і Угорщину

Також компанія веде переговори з польською залізницею про відновлення швидкісного сполучення.

"Укрзалізниця" в червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Вже досягнуто відповідних домовленостей з Австрією та Угорщиною. Також ведуться переговори з польською транспортною компанією PKP Intercity і польською залізницею про відновленню швидкісного сполучення. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

- Зараз в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Це дозволяє вести переговори із залізничними адміністраціями країн-сусідів по відновленню міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми почали ряд проектів і робіт. Тому можу з упевненістю сказати, що "Укрзалізниця" готова до відновлення цих перевезень, - заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Відзначається, що "Укрзалізниця" вже отримала погодження по курсування безпересадочних вагонів Київ - Відень з червня. Також планується відновити потяги, що курсують за маршрутом Чоп - Захонь.

За словами Юрика, на міжнародних маршрутах буде посилений контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів.