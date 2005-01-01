Египет - какой курорт подойдет именно тебе, выбирем!

Отличной идеей подарка для своей половинки будет выбрать путешествие для двоих в страну с жарким солнцем, невероятно красивыми пляжами с белым песком и прозрачной водой. Отдохнуть незабываемыми вечерами с бокалом спиртного в колоритном местном заведении. Все из выше перечисленного вы можете испытать на себе в одном из самых известных курортов Красного Моря для ценителей пляжного отпуска.

Горящие туры в Египет

Чтобы сделать странствие ещё более приятным, менее затратным и беззаботным, вам предоставляется возможность найти горящий тур в Египет прямо из столицы страны - Киева. Кстати, перелёт совсем не долгий, вы также можете не волноваться об джетлагах и своём сне, ведь разница во времени составляет всего 60 минут.

Мистика, неизведанность - слова, которые наилучшим образом описывают Египет, вы убедитесь в этом, когда увидите пирамиды своими глазами. Эта страна также отлично подходит для любителей активного отдыха, ведь вам предоставляется возможность провести время катаясь на квадроциклах и верблюдах в сердце пустыни, насладиться морскими видами спорта и почувствовать себя ближе к жителями Красного моря, ныряя с аквалангом. Разнообразие курортов - то чем может похвастаться Египет, именно мы с удовольствием поможем вам подобрать наиболее подходящий.

Шарм-эль-Шейх. Наверно самый популярный курорт этой страны. Все объясняется широким выбором гостиниц с прекрасной природой. Коралловые рифы, изобилие экскурсий и множество местных ресторанов с кухней на ваш вкус - всё это здесь на вас ждет. Шарм-эль-Шейх - наиболее подходящий курорт для тех, кто хочет отдохнуть в тишине. Это место советуем для пребывания с детьми.

Хургада. Если вы собрались отдыхать в компании друзей - этот курорт вам идеально подойдёт, ведь клубы, бары и рестораны его главная достопримечательность. Уверяем, вам захочется попробовать коктейль в каждом из них. Из Хургады также проще всего совершать различные экскурсии и изучать страну скарабеев.

Макади-Бэй. В Египте помимо обычных отелей есть ещё и гостиницы премиум класса. Почувствуйте себя правителем древнего Египта купаясь в роскоши и комфорте. Жители этих отелей за частую даже не покидают территорию, ведь всё необходимое располагается на ней.

Сома-Бэй. Тут вы сможете посетить отели от моровых отельных компаний. Курорт ещё не успел набрать излишней популярности, ведь все комплексы здесь новые. Если вам охота спокойно отдохнуть и насладиться шумом моря у своих ног - Сома-Бей отлично подойдёт.

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