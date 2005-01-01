Как долго держатся волосы на заколках

Желание иметь густые и длинные волосы вполне объяснимо, однако не всегда генетика это позволяет. В таких ситуациях на помощь приходят накладные волосы на заколках, которые без больших затрат времени и сил дают возможность преобразить прическу. В интернет-магазине ZIRKOVA, по ссылке https://zirkova.com.ua/g497916-volosy-zakolkah, вы сможете купить оптом и в розницу недорогие трессы из натуральных волос с доставкой в Киеве и по Украине.

Держатся накладные волосы на небольших заколках, которые имеют тонкий слой силикона и закрепляются на своих волосах. Однако это не единственный секрет, который позволяет не беспокоиться о долговечности прически.

Правильное крепление накладных волос — залог долговечности

Как долго будут держаться пряди на заколках зависит от правильности их крепления.

Вся суть экспресс наращивания локонов на клипсах сводится к фиксации заколки в прикорневом объеме, который не только не позволяет пряди спускаться вниз, но и делает ее незаметной. По сути, начес является каркасом. Если он выполнен неправильно, а волосы имеют стекловидную структуру (очень гладкие, плохо держат завивку на плойку), то со временем накладные локоны могут опуститься.

Делайте начес расческой с частыми зубьями, держа прядь собственных волос как можно дальше от корней. Движения должны выполняться в одном направлении от конца к основанию. Созданный прикорневой объем фиксируйте лаком для волос.

Распределяя заколки с волосами следите за тем, чтобы родные пряди не были слишком тонкими. Локоны на заколках будут плохо держаться и в случае нанесения на прикорневую зону средств для гладкости волос.

С накладными волосами не рекомендуется спать. Если этого не избежать, не оставляйте их распущенными, заплетайте в не тугую низкую косу. Итак, как же долго держатся локоны на заколках? Ответ зависит полностью от качества крепления, однако специалисты не рекомендуют их носить более суток.

Срок годности локонов на заколках

Накладные волосы имеют срок годности — количество процедур крепления, которые можно провести с сохранением привлекательного вида и качества прядей. Он определяется двумя факторами:

качеством волос;

правильностью ухода.

Пряди для самостоятельного наращивания могут быть натуральными или искусственными. Они имеют незначительные внешние отличия (если речь о качественных искусственных волосах), но заметную разницу в цене. Ненатуральные трессы нельзя укладывать с использованием инструментов горячего стайлинга, они сильнее путаются и плохо переживают мытье, поэтому срок их службы значительно короче.

Если вы планируете использовать накладные пряди длительное время, закажите натуральные. Они не требуют особого ухода, им будет вполне достаточно привычных шампуня, бальзама и маски, которые вы используете для родных волос. При правильном уходе они продержатся до 3 лет.