Зеленський про рішення РНБО: не диктатура і не монархія

Президент відкидає звинувачення в спробах узурпації влади.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виконуючи рішення РНБО і організовуючи його роботу, виконує свої конституційні обов'язки. Про узурпацію влади тут мови бути не може. Про це глава держави заявив під час прес-конференції 20 травня.

- Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з "якоюсь групою людей" - до Ради національної безпеки і оборони входять керівники правоохоронних органів, прем'єр-міністр і члени уряду, голова Верховної Ради. Це не диктатура і не монархія. Там всі [гілки влади] представлені, - сказав він.

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що не всі члени РНБО голосували, наприклад, санкції щодо активів народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

- Це їхня думка, їхні рішення. На засіданнях РНБО ми обговорюємо питання, доводимо один одному, а потім голосуємо. Це спільна відповідальність, - зазначив він.

Глава держави заявив, що завдяки таким рішенням Ради нацбезпеки і оборони відбувається захист інтересів України. Президент також зазначив, що формат РНБО дозволяє приймати важливі для держави рішення не одноосібно.

Механізм РНБО Володимир Зеленський почав активно задіювати в кінці 2020 року. Його діяльність буде тривати: на прес-конференції президент навіть "прорекламував" його, відповідаючи на питання агентства REUTERS.

Деякі резонансні рішення РНБО

Санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які належать нардепу від "Опозиційною платформи - За життя" Тарасу Козаку. Негласно вважалося, що ними керує глава політради партії Віктор Медведчук.

Обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

Санкціями проти колишніх чиновників, які зрадили Україну. Серед них екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та колишній глава Служби безпеки Олександр Якименко.

Рішення стосовно голови КСУ Олександра Тупицького.

Санкції проти головних (на думку РНБО) українських контрабандистів.

Санкції проти сотень "злодіїв в законі".

Санкції проти екс-президента Віктора Януковича і екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.