Ковід-паспорта: в Британії вже видають, а в Україні бояться крадіжки даних

Світ починає жити за новими правилами, продиктованими коронавірусом.

Ковід-паспорта стали каменем спотикання, об який ламають списи влади різних країн. Яким він повинен бути, стандартний ковід-паспорт, коли і де виданий, як він повинен використовуватися і хто повинен контролювати як його випускати, так і захист даних - розбіжностей серед законодавців, керівників бізнесу, правоохоронних органів, фахівців з етики та працівників охорони здоров'я немає кінця .

Цифровий зелений паспорт Євросоюзу

Ще в березні в Євросоюзі повідомили про те, що мають намір ввести digital-green-certificates ( "електронні зелені паспорти") для пересування громадян ЄС по світу (точніше - по країнах ЄС і Шенгенської зони). До 21 червня, як повідомляє офіційний сайт Євросоюзу, цифровий зелений сертифікат (ковід-паспорт, ковід-сертифікат, зелений паспорт і т.д.) буде вже готовий і, швидше за все, запущений в обіг в лічені дні після цього терміну.

Нічого нового в європейському зеленому паспорті не буде: всі секрети ковід-паспортів вже розкрив Ізраїль, який ввів подібні сертифікати більше місяця назад. Цифровий або паперовий (за бажанням) QR-код, в якому зашифровані дані людини про проведену вакцинацію: ПІБ, дата народження, де, коли, якими вакцинами плюс унікальний ідентифікатор - ось і все.

Великобританія

З 17 травня Великобританія впровадила паспорта вакцинації для зарубіжних поїздок. Паспортом це назвати можна лише за звичкою: насправді це мобільний додаток для смартфонів або планшетів. Або навіть не зовсім окремий додаток, а додаток до вже існуючого додатком NHS (Національної служби охорони здоров'я Англії). Це свого роду електронний медичний банк даних громадян, де записуються до лікарів, отримують електронні рецепти, ведуть медичні картки та багато іншого.

- Громадяни (від 13 років і старші) можуть підтвердити свій прищеплювальний статус в додатку NHS або зателефонувати за телефонним номером 119 в Нацслужби охорони здоров'я, щоб отримати паперовий документ, - повідомили в службі. - Це оновлення додатка збігається з третім етапом урядової дорожньої карти, який знімає заборону на поїздки за кордон. З 17 травня люди в Англії, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19, можуть продемонструвати свій статус для міжнародних поїздок.

Чехія

Як член Євросоюзу, Чехія готова до введення європейських ковід-паспортів, але спантеличена проблемою їх інтеграції. Як повідомив заступник прем'єр-міністра країни Карел Гавлічек, євро-ковід-паспорт повинен бути доступний в Чехії вже в червні.

- З 1 червня він буде в інтернеті, з 15 червня він буде в додатку. Чехи першими підготували заявку на ковід-паспорт за європейськими стандартами, - зазначив Гавлічек. Чеський депутат європарламенту Марцел Колай каже: якщо дані паспорта візитера який приїхав в країну НЕ будуть правильно лічені, він може бути поміщений в карантин.

- Коли чех приїжджає в Німеччину, він повинен мати можливість довести свій статус сертифікатом, виданим йому в Чеській Республіці, і навпаки, - сказав Колай. - І ми повинні відразу ж знати, вакцинований чи німець чи італієць, який прибув до Чехії.

Поки євродепутат сумнівається, що його країна продемонструє високий рівень володіння цифровими послугами.

Данія

Ще в квітні Данія ввела так званий Coronapas (корона-паспорт) для доступу до певних послуг, таким як ресторани, музеї, кінотеатри, театри, перукарні та салони краси. Але для виїзду за кордон датський "проїзний" ще не повністю готовий. Копенгаген чекає введення європейського зеленого сертифіката в червні, щоб його громадяни могли вільно подорожувати по ЄС.

Естонія

Естонія також недавно випустила сертифікат про вакцинацію у вигляді QR-коду, який можна оформити за лічені хвилини на національному порталі для пацієнтів. Естонія - країна з високим ступенем цифровізації і вважається провідною країною в області електронної охорони здоров'я в Європі. Однак і тут поки не говорять про остаточну інтеграції місцевого ковід-паспорта в європейську систему. Але країна готова приймати видані за кордоном сертифікати про вакцинації.

- Якщо ж в іноземній державі немає заснованого на QR-коді рішення, факт вакцинації можна буде підтвердити паперовою довідкою. QR-код передбачений для полегшення доказу імунізації, - пояснила представник Міністерства соціальних справ Естонії. - Ми можемо використовувати наш QR-код, пов'язаний з медичною інформацією громадян, щоб дозволити закордонні поїздки.

США

Америка чесно зізнається: їй не зовсім зрозуміло, як буде працювати система перевірки ковід-паспортів під час міжнародних поїздок і чи потрібно взагалі вводити окремі "паспорта" для мандрівників. Відсилає до того ж Євросоюзу, який вважає, що як мінімум держави - члени ЄС повинні мати можливість приймати сертифікати з країн, що не входять до Євросоюзу, на підставі національного законодавства.

Можливо, вважають в американському Міністерстві охорони здоров'я, можна створити доступний для всіх бажаючих портал, на якому мандрівники нададуть документацію про вакцини зі своєї країни в якості доказу. Але тут же обмовляються: все це - тільки плани, мрії і припущення, а як воно все буде - невідомо. Хоча ЄС стверджує, що сертифікат вакцинації в будь-якій країні - це вже вагомий доказ здоров'я людини ...

Кілька організацій в США оголосили про плани створення цифрових додатків для перевірки статусу вакцинації - Health Pass і CommonPass, хоча жодна з них ще не доступно. Як вони будуть працювати - теж неясно. Для американців важлива конфіденційність і захист особистих даних, а дати стовідсоткову гарантію, що медична інформація з ковід-паспортів буде надійно захищена, не може жоден уряд, жодна країна.