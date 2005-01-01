Стоматология в dental-euro

Стоматология – наука, которая занимается изучением заболеваний, методов лечения зубов и полости рта. Обращение в стоматологический кабинет – желание улучшить состояние челюсти и пограничных областей лица. Оказание услуг по лечению зубов включает большой перечень работ, которые осуществить может исключительно специалист узкого направления.

Обзор популярных услуг и современных технологий

В кресло к стоматологу попадают не только для удаления или пломбирования зубов. Для посещения кабинета зубного врача есть и более веские причины.

Одной из наиболее востребованных процедур стала имплантация. С ее помощью можно заменить сломанный/поврежденный резец искусственным. Это не протез, при установке которого придется нарушить целостность соседних зубов. Метод предполагает восстановление как одного резца, так и всего ряда. На втором месте по популярности – исправление прикуса. Больше считается косметической услугой. Причина: применение лингвальных, вестибулярных брекетов человек получит красивую улыбку. Удаление, пломбирование не предполагается. Выбор брекетов широкий: от металлических до керамических и сапфировых. На третьем месте – отбеливание эмали. Профессиональная услуга гарантирует устранение темных пятен, зубного камня. Но есть небольшое «но» — эта процедура не всем подойдет. Причина: состояние зубов, необходимость реставрации отдельных участков зубного ряда.

Преимущества обращения к профессионалам

Естественно, что провести в домашних условиях одну из популярных процедур невозможно. Но есть и другие виды услуг, которые оказывают стоматологи:

лечение кариеса, пульпита и периодонтита;

профилактические осмотры;

протезирование и чистка зубного ряда;

ортодонтическое лечение и терапия десен.

Самостоятельно из перечисленных услуг можно только пытаться отбеливать. Но нет гарантии, что народные методы дадут гарантию сохранения зубного ряда, целостности десен. Рекламные ролики с зубной пастой, в которых убеждают в эффективности формул, в 90% случаев не приносят результата. Что же касается работы профессионального зубного техника, то клиент всегда сможет вернуться к врачу с претензией или за дополнительной услугой.

Стоматологии, предоставляющие широкий спектр услуг, дорожат репутацией. Это уже гарантия профессионального подхода к работе, оказанию «помощи с зубами» клиенту.

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