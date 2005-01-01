Обережно, обшук: які предмети дозволено виносити поліції

Нещодавно поліція Київської області повідомила про затримання жителя Петропавлівської Борщагівки, який підпалив автомобіль свого суперника в любові, але так перестарався, що згоріли відразу чотири авто. Під час обшуку у нього вилучили нібито наркотики, мобільний телефон, банківські картки та майже 80 тисяч доларів готівкою.

І ось тут наш читач задається логічним питанням: до чого тут картки і гроші, якщо мова йде про хуліганський вчинок? Або слідчий завжди правий і що з санкцією на обшук представники закону можуть забирати все, на що впаде око?

Розібратися в цих питаннях допоміг столичний адвокат Олександр Сирота.

Тільки коли є позов

- Мобільний телефон як засіб зв'язку, за яким можна встановити спільників і переміщення підозрюваного, вилучений логічно. Так само, як і наркотики. А ось гроші і банківські карти можна вилучати лише в тому випадку, якщо потерпілі вже подали цивільний позов. В іншому випадку це порушення з боку поліції, - каже Олександр Сирота.

Протягом трьох днів після обшуку поліцейські повинні звернутися до слідчого судді з проханням накласти арешт на ці кошти з метою забезпечення збитку. Але на практиці такими "формальностями" слідчі рідко себе обтяжують. Долари і картки передаються на зберігання в бухгалтерію як речовий доказ.

- Підозрюваний повинен звернутися в суд з позовом про повернення грошових коштів, як не відносяться до суті справи. У той же час, якщо потерпілі подадуть зустрічні позови, суд може гроші заарештувати, - пояснює наш експерт.

Що вилучають в обов'язковому порядку? Це наркотики, нарковміщуюючі лікарські препарати, на які немає спеціального медичного рецепту, зброю, якщо немає дозволу, спецзасоби для організації таємної прослушки або фотозйомки.

- Такі речі заборонені до зберігання та використання, - говорить адвокат. - В іншому вилученню підлягають тільки ті предмети, які внесені в санкцію, яку дав слідчий суддя. Наприклад, якщо мова йде про вбивство, це можуть бути особисті речі підозрюваного, кухонні ножі, якщо в справі фігурує характерне поранення.

Тому якщо до вас, не дай бог, прийшли з обшуком, уважно читайте санкцію. А якщо поліцейські внесуть до протоколу щось "зайве", напишіть про це в претензії до протоколу.

Коли можуть забирати гроші і цінності? Коли мова йде про майновий злочин - крадіжка, розбій, грабіж. Або корупційну складову - хабар, розкрадання державного майна.

- У клопотання на проведення обшуку слідчий може внести вироби з дорогоцінних металів, хутряні вироби та художні цінності, грунтуючись на тому, що в них могли вкладатися незаконно отримані кошти, - каже Олександр Сирота. - Але, якщо в ордері ці предмети не вказані, а поліція їх забирає, законність обшуку можна оскаржувати.

А що з комп'ютерами?

У 2017 році був прийнятий закон, що вносить зміни в ряд статей Кримінально-процесуального кодексу України, в тому числі 168-ту статтю. З тих пір вона забороняє вилучати електронні інформаційні системи і їх частини. Слідчий або прокурор повинен копіювати всю необхідну інформацію, в справі вона буде прирівнюватися до оригіналу.

У законі сказано, що копіювати інформацію повинен фахівець. Тобто людина, що розбирається в IT. На практиці таких залучають до обшуку вкрай рідко, а поліцейські апелюють до того, що потрібно провести експертизу, покопатися в акаунтах підозрюваного, відстежити переписку, пошукати стерті документи і т.д.

Тому за фактом комп'ютерну техніку продовжують заносити в судові санкції під приводом необхідності провести експертизу. Або комп'ютер прирівнюють до можливого злочину. У цих випадках закон дозволяє вилучення.

Які права у поліції

З ордером на обшук поліція має право розкрити приміщення, якщо господар перешкоджає в допуску.

Поліція може оглянути в будинку будь-яку шафу, комод, ящик столу, кухонні банки, дитячі іграшки, розкрити паркет або обдерти шпалери в пошуках схованок.

Які обов'язки

Всі дії поліція зобов'язана фіксувати на камеру.

Кожна річ, що підлягає вилученню, вноситься до протоколу до найдрібніших подробиць. Наприклад, не "папка з документами", а "папка синього кольору" з описом кожного документа, який в ній знаходиться. Аж до трамвайного талончика.

Не починати обшук до прибуття адвоката, якщо цього вимагає клієнт.

При вилученні грошей вносити в протокол номінал і серійний номер кожної купюри.

Проводити обшук тільки в присутності понятих.

Надати підозрюваному або його адвокату копію протоколу.

Які права у підозрюваного

Вимагати не починати слідчі дії без адвоката. Якщо немає свого, поліція або прокурор зобов'язані викликати захисника по лінії безоплатної правової допомоги. Адвоката можна запрошувати на будь-якій стадії обшуку. До його прибуття поліція зобов'язана всі дії припинити.

Ознайомитися з санкцією на обшук і списком внесених туди предметів.

Не відповідати на запитання слідчого. Допит необхідно проводити під окремий протокол. Для цього вам зобов'язані надати статус - свідка або підозрюваного. При обшуку статусу може не бути.

Запрошувати своїх понятих (поліція часто використовує в цій якості постійних людей, які закривають очі на порушення).

Стежити, щоб кожна вилучена річ була внесена до протоколу, писати свої претензії до протоколу і проведення обшуку.

Проводити власну відеофіксацію дій поліції.

Якщо офісу, квартирі або майну під час обшуку було завдано шкоди, а шуканого не знайшли, вимагати через суд компенсацію збитку.

Які обов'язки

Прямих немає. Але щоб обшук пройшов без ексцесів і у поліції не було приводу затримувати вас за опір, потрібно забезпечити доступ в приміщення і самостійно відкрити дверцята меблів, сумки, валізи, які слідчий захоче оглянути.

Поводитися стримано, не зриватися на крик або образи.

ВАЖЛИВО! Якщо щось підкинули

Коли на людину потрібно знайти компромат, а нічого в ході обшуку не виявлено, йому можуть підкинути наркотик, зброю або якийсь документ. Тут головне правильно себе вести.

- Не торкайтеся ні до чого! Слідчий спеціально може протягнути незнайому річ, щоб спрацював хапальний рефлекс, - каже адвокат Олександр Сирота. - Спокійно скажіть на камеру, що предмет вам не належить, на ньому немає відбитків ваших пальців, і вимагайте провести експертизу.Нещодавно поліція Київської області повідомила про затримання жителя Петропавлівської Борщагівки, який підпалив автомобіль свого суперника в любові, але так перестарався, що згоріли відразу чотири авто. Під час обшуку у нього вилучили нібито наркотики, мобільний телефон, банківські картки та майже 80 тисяч доларів готівкою.

І ось тут наш читач задається логічним питанням: до чого тут картки і гроші, якщо мова йде про хуліганський вчинок? Або слідчий завжди правий і що з санкцією на обшук представники закону можуть забирати все, на що впаде око?

Розібратися в цих питаннях допоміг столичний адвокат Олександр Сирота.

Тільки коли є позов

- Мобільний телефон як засіб зв'язку, за яким можна встановити спільників і переміщення підозрюваного, вилучений логічно. Так само, як і наркотики. А ось гроші і банківські карти можна вилучати лише в тому випадку, якщо потерпілі вже подали цивільний позов. В іншому випадку це порушення з боку поліції, - каже Олександр Сирота.

Протягом трьох днів після обшуку поліцейські повинні звернутися до слідчого судді з проханням накласти арешт на ці кошти з метою забезпечення збитку. Але на практиці такими "формальностями" слідчі рідко себе обтяжують. Долари і картки передаються на зберігання в бухгалтерію як речовий доказ.

- Підозрюваний повинен звернутися в суд з позовом про повернення грошових коштів, як не відносяться до суті справи. У той же час, якщо потерпілі подадуть зустрічні позови, суд може гроші заарештувати, - пояснює наш експерт.

Що вилучають в обов'язковому порядку? Це наркотики, нарковміщуюючі лікарські препарати, на які немає спеціального медичного рецепту, зброю, якщо немає дозволу, спецзасоби для організації таємної прослушки або фотозйомки.

- Такі речі заборонені до зберігання та використання, - говорить адвокат. - В іншому вилученню підлягають тільки ті предмети, які внесені в санкцію, яку дав слідчий суддя. Наприклад, якщо мова йде про вбивство, це можуть бути особисті речі підозрюваного, кухонні ножі, якщо в справі фігурує характерне поранення.

Тому якщо до вас, не дай бог, прийшли з обшуком, уважно читайте санкцію. А якщо поліцейські внесуть до протоколу щось "зайве", напишіть про це в претензії до протоколу.

Коли можуть забирати гроші і цінності? Коли мова йде про майновий злочин - крадіжка, розбій, грабіж. Або корупційну складову - хабар, розкрадання державного майна.

- У клопотання на проведення обшуку слідчий може внести вироби з дорогоцінних металів, хутряні вироби та художні цінності, грунтуючись на тому, що в них могли вкладатися незаконно отримані кошти, - каже Олександр Сирота. - Але, якщо в ордері ці предмети не вказані, а поліція їх забирає, законність обшуку можна оскаржувати.

А що з комп'ютерами?

У 2017 році був прийнятий закон, що вносить зміни в ряд статей Кримінально-процесуального кодексу України, в тому числі 168-ту статтю. З тих пір вона забороняє вилучати електронні інформаційні системи і їх частини. Слідчий або прокурор повинен копіювати всю необхідну інформацію, в справі вона буде прирівнюватися до оригіналу.

У законі сказано, що копіювати інформацію повинен фахівець. Тобто людина, що розбирається в IT. На практиці таких залучають до обшуку вкрай рідко, а поліцейські апелюють до того, що потрібно провести експертизу, покопатися в акаунтах підозрюваного, відстежити переписку, пошукати стерті документи і т.д.

Тому за фактом комп'ютерну техніку продовжують заносити в судові санкції під приводом необхідності провести експертизу. Або комп'ютер прирівнюють до можливого злочину. У цих випадках закон дозволяє вилучення.

Які права у поліції

З ордером на обшук поліція має право розкрити приміщення, якщо господар перешкоджає в допуску.

Поліція може оглянути в будинку будь-яку шафу, комод, ящик столу, кухонні банки, дитячі іграшки, розкрити паркет або обдерти шпалери в пошуках схованок.

Які обов'язки

Всі дії поліція зобов'язана фіксувати на камеру.

Кожна річ, що підлягає вилученню, вноситься до протоколу до найдрібніших подробиць. Наприклад, не "папка з документами", а "папка синього кольору" з описом кожного документа, який в ній знаходиться. Аж до трамвайного талончика.

Не починати обшук до прибуття адвоката, якщо цього вимагає клієнт.

При вилученні грошей вносити в протокол номінал і серійний номер кожної купюри.

Проводити обшук тільки в присутності понятих.

Надати підозрюваному або його адвокату копію протоколу.

Які права у підозрюваного

Вимагати не починати слідчі дії без адвоката. Якщо немає свого, поліція або прокурор зобов'язані викликати захисника по лінії безоплатної правової допомоги. Адвоката можна запрошувати на будь-якій стадії обшуку. До його прибуття поліція зобов'язана всі дії припинити.

Ознайомитися з санкцією на обшук і списком внесених туди предметів.

Не відповідати на запитання слідчого. Допит необхідно проводити під окремий протокол. Для цього вам зобов'язані надати статус - свідка або підозрюваного. При обшуку статусу може не бути.

Запрошувати своїх понятих (поліція часто використовує в цій якості постійних людей, які закривають очі на порушення).

Стежити, щоб кожна вилучена річ була внесена до протоколу, писати свої претензії до протоколу і проведення обшуку.

Проводити власну відеофіксацію дій поліції.

Якщо офісу, квартирі або майну під час обшуку було завдано шкоди, а шуканого не знайшли, вимагати через суд компенсацію збитку.

Які обов'язки

Прямих немає. Але щоб обшук пройшов без ексцесів і у поліції не було приводу затримувати вас за опір, потрібно забезпечити доступ в приміщення і самостійно відкрити дверцята меблів, сумки, валізи, які слідчий захоче оглянути.

Поводитися стримано, не зриватися на крик або образи.

ВАЖЛИВО! Якщо щось підкинули

Коли на людину потрібно знайти компромат, а нічого в ході обшуку не виявлено, йому можуть підкинути наркотик, зброю або якийсь документ. Тут головне правильно себе вести.

- Не торкайтеся ні до чого! Слідчий спеціально може протягнути незнайому річ, щоб спрацював хапальний рефлекс, - каже адвокат Олександр Сирота. - Спокійно скажіть на камеру, що предмет вам не належить, на ньому немає відбитків ваших пальців, і вимагайте провести експертизу.