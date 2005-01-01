В Україні затвердили Стратегію безбар'єрного простору

Проектом спільно займалися Олена Зеленська і Кабінет міністрів.

Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня схвалив Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

- Також за пропозицією першої леді Олени Зеленської створено Раду безбар'єрності, який зможе моніторити і контролювати стан виконання Національної стратегії, звітувати про виконання показників. Ще раз хочу подякувати пані Олену Зеленську, яка актуалізувала тему бар'єрів і згуртувала широке коло експертів, представників громадянського суспільства і органів влади для розвитку безбар'єрності в Україні, - зазначив прем'єр.

Рада буде майданчиком для обговорення та пошуку спільних рішень, координації міжвідомчої взаємодії. До Ради безбар'єрності увійдуть представники уряду, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.

Безбар'єрність як нова громадська норма - це місток, який ще міцніше пов'яже Україну з прогресивними європейськими країнами, де принцип рівних прав і можливостей лежить в основі всіх державних рішень, відзначили в уряді.

Відзначається, що Національна стратегія - це перший в Україні комплексний документ, який передбачає створення безбар'єрного простору у всіх сферах життя і для всіх суспільних груп, в тому числі людей з інвалідністю, людей похилого віку, молоді, жінок, батьків маленьких дітей і дітей з інвалідністю.

Олена Зеленська: "У суспільстві сформувався запит на безбар'єрність"

Олена Зеленська не тільки актуалізувала тему безбар'єрності в Україні, а й запропонувала бачення безбар'єрності як нової суспільної норми, що стосується кожного громадянина.

- Для мене важливо, що Кабмін затвердив першу нацстратегію по створенню безбар'єрного середовища в Україні. Мені здається, зараз вона дуже актуальна. У суспільстві сформувався запит на безбар'єрність, і тільки системні дії здатні руйнувати бар'єри в суспільстві. Стратегія - це перший, але важливий крок, - цитує слова першої леді прес-служба Офісу президента.

За словами першої леді, мова йде не тільки про доступність інфраструктури міст і громад. Нацстратегія також включає заходи по залученню і підтримці для всіх українців, які відчувають бар'єри в освіті, працевлаштуванні, отриманні послуг.

- Адже в повсякденному житті з перешкодами стикаються і маломобільні люди, коли не можуть потрапити в будівлю через відсутність пандуса, і літні люди, які не можуть отримати послугу онлайн, тому що не мають доступу до Інтернету, і випускники навчальних закладів, що не можуть влаштуватися на роботу за фахом через упереджене ставлення, - наголошується в повідомленні.

Тому документ закладає бачення майбутніх перетворень і усунення бар'єрів у працевлаштуванні та підприємництво, навчанні протягом життя, доступ до публічної інформації, цифровізації, адміністративних сервісів, отриманні медичних послуг.

- ЄС розглядає безбар'єрність не тільки як усунення перешкод у фізичному просторі, а й як протидію дискримінації по відношенню до будь-якої соціальної групи. З прийняттям цього фундаментального документа наша країна стає більш інклюзивною та налагоджує ще міцніше зв'язок з країнами Європейського Союзу, де принцип рівних прав і можливостей - в основі всіх державних рішень, - підкреслюють в Офісі президента.

До створення Національної стратегії було притягнуто максимально широке коло експертів, громадських та благодійних організацій, профільних фахівців. Вона була розроблена міжвідомчою робочою групою при Кабінеті міністрів України, в яку увійшли 11 міністрів, народні депутати, представники Офісу президента України, Національного інституту стратегічних досліджень, громадянського суспільства і експерти.

ДОВІДКА

Національна стратегія створення безбар'єрного простору в Україні розробляється в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання указу президента. Координує роботу міжвідомча робоча група Кабінету міністрів під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

У листопаді 2020 року Славутич Київської області першим погодився впровадити ініціативу про безбар'єрну архітектуру. У грудні Олена Зеленська попросила додати на сайт "Дія" новий розділ для вразливих груп населення. Передбачається, що це буде каталог послуг для літніх людей, людей з інвалідністю та батьків маленьких дітей.