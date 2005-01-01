В Україні створено Бюро економічної безпеки

У Кабміні розповіли, чим займеться нове відомство.

На виїзному засіданні Кабміну 12 травня прийнято постанову про створення Бюро економічної безпеки. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами в сфері економіки (в тому числі несплатою податків), тоді як податкова поліція буде ліквідована.

- Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави і бізнесу. Такий крок - один з фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес і стане новим аналітичним підходом до розслідувань в сфері фінансово-економічних злочинів, - пообіцяв Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що Бюро економічної безпеки забезпечить новий рівень взаємодії бізнесу і влади, а "маски-шоу та інші інші види силового тиску на бізнес підуть в минуле".

Відповідно до закону, СБУ також втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки. Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки.

Як буде функціонувати БЕБ

Законом визначено, що директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати більше двох термінів поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять три людини від Ради національної безпеки і оборони, три людини від Верховної ради і три людини від КМУ.

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 млн гривень.

При відомстві створять Раду громадського контролю. Він буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.

У Податковий кодекс внесуть зміни

Уряд на виїзному засіданні 12 травня схвалив законопроект про зміни до Податкового кодексу. Він дозволить збільшити надходження до бюджету до 60 млрд грн.

- Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Зазначу, що ми не підвищуємо і не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей або бізнесу. Зміни не торкнуться ФОП або взагалі малого і середнього бізнесу, - заявив глава Кабміну Денис Шмигаль.

Законопроект містить 4 основні блоки:

ставки окремих податків будуть приведені у відповідність з фактичним рівнем макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води і лісів або екологічного податку;

рентні платежі за видобуток корисних копалин. Видобуток з українських надр повинно бути справедливо оподатковувано. Також підвищимо і ефективність зборів акцизного податку;

подальша протидія "скрутки" і боротьба з тіньовим використанням землі і оборотом сільськогосподарської продукції;

питання, що стосуються адміністрування податкового боргу.

Історія питання

Верховна Рада проголосувала за створення Бюро економічної безпеки в другому читанні 28 січня. 17 березня колишні соратники президента Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка закликали Володимира Зеленського ветувати закон. Екс-міністр фінансів і колишній генпрокурор заявили, що прийнятий Верховною Радою закон є "імітацією", так як нібито дозволяє Офісу президента контролювати роботу бюро.

Незважаючи на заклики і заперечення, 22 березня Володимир Зеленський підписав закон про створення БЕБ.

У Кабміні розповіли, чим займеться нове відомство.

На виїзному засіданні Кабміну 12 травня прийнято постанову про створення Бюро економічної безпеки. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами в сфері економіки (в тому числі несплатою податків), тоді як податкова поліція буде ліквідована.

- Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави і бізнесу. Такий крок - один з фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес і стане новим аналітичним підходом до розслідувань в сфері фінансово-економічних злочинів, - пообіцяв Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що Бюро економічної безпеки забезпечить новий рівень взаємодії бізнесу і влади, а "маски-шоу та інші інші види силового тиску на бізнес підуть в минуле".

Відповідно до закону, СБУ також втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки. Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю в сфері економіки.

Як буде функціонувати БЕБ

Законом визначено, що директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати більше двох термінів поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять три людини від Ради національної безпеки і оборони, три людини від Верховної ради і три людини від КМУ.

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 млн гривень.

При відомстві створять Раду громадського контролю. Він буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.

У Податковий кодекс внесуть зміни

Уряд на виїзному засіданні 12 травня схвалив законопроект про зміни до Податкового кодексу. Він дозволить збільшити надходження до бюджету до 60 млрд грн.

- Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Зазначу, що ми не підвищуємо і не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей або бізнесу. Зміни не торкнуться ФОП або взагалі малого і середнього бізнесу, - заявив глава Кабміну Денис Шмигаль.

Законопроект містить 4 основні блоки:

ставки окремих податків будуть приведені у відповідність з фактичним рівнем макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води і лісів або екологічного податку;

рентні платежі за видобуток корисних копалин. Видобуток з українських надр повинно бути справедливо оподатковувано. Також підвищимо і ефективність зборів акцизного податку;

подальша протидія "скрутки" і боротьба з тіньовим використанням землі і оборотом сільськогосподарської продукції;

питання, що стосуються адміністрування податкового боргу.

Історія питання

Верховна Рада проголосувала за створення Бюро економічної безпеки в другому читанні 28 січня. 17 березня колишні соратники президента Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка закликали Володимира Зеленського ветувати закон. Екс-міністр фінансів і колишній генпрокурор заявили, що прийнятий Верховною Радою закон є "імітацією", так як нібито дозволяє Офісу президента контролювати роботу бюро.

Незважаючи на заклики і заперечення, 22 березня Володимир Зеленський підписав закон про створення БЕБ.