Что нужно знать о раздвижных дверях

Основное производство дверных конструкций сосредоточено на создании трех разновидностей – распашные, складные и раздвижные. Самыми популярными считаются распашные модели, однако классическое исполнение не всегда возможно установить, особенно когда речь идет о малогабаритных квартирах с ограниченной площадью. В такой ситуации оптимально купить раздвижные двери в Киеве, которые обладают рядом преимуществ. Предложения могут разниться по цене, цвету, материалам, габаритам, характеристикам.

Особенности строения изделий

Рынок представляет большой выбор вариантов, но по своей конструкции продукция разделяется на два основных типа – параллельно-сдвижные и раздвижные-складные. Между собой дверные системы отличаются технологиями, которые используются во время монтажа, выкатными механизмами, способами передвижения полотна.

Купить раздвижные межкомнатные двери первого типа можно со следующим устройством: одна или несколько створок, которые движутся параллельно вертикальности плоскости. Такие дверные блоки характеризуются высоким эксплуатационным сроком и хорошей шумоизоляцией. Особенно если предусмотрен доводчик. Раздвижно-складные включают в себя ряд секций, которые по принципу работы напоминают гармошку. Главная задача подобных дверей – зонировать пространство или выступать в качестве декора в интерьере.

Раздвижные двери купить в Украине: отличительные черты

Представленная разновидность получила широкое распространение не так давно, но уже успела заслужить доверие у дизайнеров и обычных заказчиков. Популярность товаров объясняется особенностями конструкции. Такие изделия не занимают много места, как это принято у традиционных моделях. Благодаря этому можно их можно устанавливать в маленьких помещениях и рядом располагать мебель.

Полотна такого формата выделяются своим функционалом. Они актуальны для проведения зонирования площади или визуальной коррекции. Под зонированием подразумевается деление большого пространства на отдельные участки. Это простой способ, чтобы отделить части комнаты с разным назначением. Зрительная корректировка направлена на то, чтобы создать иллюзию высоких и широких стен. Например, если управляющий профиль скрыть в нише потолка, то стены будут выглядеть более высокими.

Многие решают купить раздвижные двери не только из-за их функциональных возможностей, но также и за эстетику. Дверные блоки прекрасно подойдут для стилистики хай-тек, поскольку сами по себе смотрятся технологично и современно. Для этого рекомендуется рассмотреть продукцию в сером цвете, что лишь подчеркнут геометрию и минимализм направления. Конструкции такого плана можно также органично интегрировать в следующие интерьеры:

Современные.

Модерн.

Минималистичные.

Футуристичные.

Индустриальные.

Авангардные.

Одними из востребованных остаются двери-купе. Добавить привлекательности изделиям помогут различные вставки, к примеру, из стекла. Роскошно и солидно смотрятся товары из массива дерева. Более бюджетными вариантами считаются изготовленные из шпона, при этом сохраняется красивый внешний вид. Если вы не можете определиться с палитрой, отдавайте предпочтение белому цвету: он – универсальный, подходит под любое оформление.

Установка и минусы продукции

Заказать раздвижные двери можно для последующего монтажа в любой части квартиры или дома, в том числе в ванной комнате, на кухне, в детской. Но их нельзя назвать теплоизоляционными, поэтому лучше отказаться от такого решения для лоджии или застекленного балкона.

Установка – простая, без каких-либо сложностей. Единственное – для некоторых моделей могут требоваться манипуляции со стеной. Например, если вы хотите разновидность пенал, то нужно подготовить нишу, куда будет заезжать полотно. Известный недостаток раздвижных дверей – шум во время использования. Но и это уже сведено к минимуму в современных и качественных системах. В них задействуются силиконовые ролики и «тихие» подшипники. Компании предлагают оформление заказа с доставкой по Харькову, Одессе, Киеву и другим городам Украины, что экономит время клиентов.