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Система освітлення в офісних та торгівельних приміщеннях
З ростом числа комерційних об'єктів виникло питання, як забезпечити якісне і комфортне світлодіодне освітлення для офісу, торгового приміщення. LED-лампи забезпечують досить потужний і ефективний світловий потік, споживають мінімум електроенергії і славляться своєю довговічністю. Саме тому LED-освітлення для офісу - найбільш раціональне рішення в сучасних умовах бізнесу. Замовити надійне освітлення для магазину чи іншого комерційного об'єкта можна безпосередньо на сайті ledfactor.ua/category/led-osveshchenie-torgovoe компанії Led Factor. Це вигідно і безпечно.
Світлодіодне освітлення для офісу і торгового приміщення
Освітлення для магазину, офісного і торгового приміщення за допомогою світлодіодних світильників - сучасний тренд, пояснення якому криється в тих перевагах, які дарують своїм власникам LED-лампи. Замовляючи світлодіодне освітлення для офісу або супермаркету, ви отримуєте:
Яке освітлення для магазину та офісного приміщення вибрати?
Вибираючи LED-освітлення для офісу та магазину, обов'язково враховуйте спеціальні нормативи. Наприклад, середня горизонтальна освітленість торгових приміщень супермаркету повинна складати 500 лк, а в примірювальній кабіні - 300 лк. Як правило, освітлення для магазину монтується в стелю, де легко приховати проводку і забезпечити максимальну ефективність світлового потоку. LED-освітлення для офісу передбачає стельовий або настінний спосіб кріплення. Вибирайте той варіант установки, який дозволить отримати оптимальний світловий потік для створення комфортних умов роботи і шопінгу. Слід також враховувати, що світлодіодне освітлення для офісу та магазину передбачає перебування під ним людей протягом тривалого часу - тому світло не повинно дратувати, викликати втому, бути занадто різким і яскравим. Інші вимоги, яким відповідає LED-освітлення для магазину, офісного або торгового приміщення:
Для професійного прорахунку потужності LED-освітлення для офісу чи іншого комерційного об'єкта краще звернутися до професійних фахівців - вони порекомендують оптимальні за характеристиками освітлювальні прилади і запропонують найбільш підходящі під вимоги кімнати лампи. Довірте вибір світлодіодного освітлення для офісу, магазину, інших торгових приміщень працівникам компанії Led Factor. У них є всі необхідні знання і багаторічний досвід.
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