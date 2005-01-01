Система освітлення в офісних та торгівельних приміщеннях

З ростом числа комерційних об'єктів виникло питання, як забезпечити якісне і комфортне світлодіодне освітлення для офісу, торгового приміщення. LED-лампи забезпечують досить потужний і ефективний світловий потік, споживають мінімум електроенергії і славляться своєю довговічністю. Саме тому LED-освітлення для офісу - найбільш раціональне рішення в сучасних умовах бізнесу. Замовити надійне освітлення для магазину чи іншого комерційного об'єкта можна безпосередньо на сайті ledfactor.ua/category/led-osveshchenie-torgovoe компанії Led Factor. Це вигідно і безпечно.

Світлодіодне освітлення для офісу і торгового приміщення

Освітлення для магазину, офісного і торгового приміщення за допомогою світлодіодних світильників - сучасний тренд, пояснення якому криється в тих перевагах, які дарують своїм власникам LED-лампи. Замовляючи світлодіодне освітлення для офісу або супермаркету, ви отримуєте:

економію споживання електроенергії, особливо помітну в порівнянні з лампами розжарювання - різниця доходить до 10 разів;

високий ступінь захищеності від механічних впливів, потрапляння вологи, пилу, вибухо- / пожежна безпека, що важливо при організації освітлення для магазину;

LED-освітлення для офісу і торгового приміщення не мерехтить, не викликає дискомфорту очей працівників, клієнтів і відвідувачів;

світлодіодні лампи максимально прості і невибагливі у використанні, а термін їх служби обчислюється десятиліттями.



Яке освітлення для магазину та офісного приміщення вибрати?

Вибираючи LED-освітлення для офісу та магазину, обов'язково враховуйте спеціальні нормативи. Наприклад, середня горизонтальна освітленість торгових приміщень супермаркету повинна складати 500 лк, а в примірювальній кабіні - 300 лк. Як правило, освітлення для магазину монтується в стелю, де легко приховати проводку і забезпечити максимальну ефективність світлового потоку. LED-освітлення для офісу передбачає стельовий або настінний спосіб кріплення. Вибирайте той варіант установки, який дозволить отримати оптимальний світловий потік для створення комфортних умов роботи і шопінгу. Слід також враховувати, що світлодіодне освітлення для офісу та магазину передбачає перебування під ним людей протягом тривалого часу - тому світло не повинно дратувати, викликати втому, бути занадто різким і яскравим. Інші вимоги, яким відповідає LED-освітлення для магазину, офісного або торгового приміщення:

стабільне і рівномірно розподілене світло в 4000-6000 К;

моментальне включення / вимикання світильника;

зовнішня відповідність приладів стилістиці залу або кабінету;

простота обслуговування світлодіодного освітлення для офісу.

Для професійного прорахунку потужності LED-освітлення для офісу чи іншого комерційного об'єкта краще звернутися до професійних фахівців - вони порекомендують оптимальні за характеристиками освітлювальні прилади і запропонують найбільш підходящі під вимоги кімнати лампи. Довірте вибір світлодіодного освітлення для офісу, магазину, інших торгових приміщень працівникам компанії Led Factor. У них є всі необхідні знання і багаторічний досвід.