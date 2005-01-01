Україна отримає 50 мільйонів євро на вакцинацію від Європейського інвестиційного банку

Також є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, частина з яких буде використана на закупівлю вакцин.

Україна отримає на проведення COVID-вакцинації 50 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, згідно з постановою про заходи щодо боротьби з коронавірусом визначено, що Україна вакцинує 40% за кошти держбюджету. Вакцинація проводиться безкоштовно. На це з державного бюджету виділено 10 мільярдів гривень.

- Є угоди зі Світовим банком, крім цього, на 90 млн доларів, з яких буде частина використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію в державі, - додав прем'єр-міністр.

Шмигаль також зазначив, що вакцинуватися готові понад 60% українців. При цьому ще на початку року цей показник був на рівні максимум 40%.

З початку пандемії коронавірусом в Україні захворіли 2 175 382 чоловік. З них 1 929 039 одужали, 49 101 - померли. В рамках вакцинації в Україні щеплено 971 032 чоловік. З них за добу вакциновано 18 913. Завершили вакцинацію (отримали два уколи) 60 696 українців.