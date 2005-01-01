Китай здійснив успішну посадку зонда на поверхню Марса

У суботу, 15 травня, китайський космічний апарат "Тяньвень-1" з марсоходом "Чжужун" здійснив успішну м'яку посадку на поверхню Марса. Про це повідомило інформаційне агентство Xinhua, посилаючись на Національне космічне управління КНР.

Як наголошується, в рамках першої місії Китаю з дослідження Марса "Тяньвень-1" приземлився на Марсі в попередньо обраному районі, розташованому в південній частині рівнини Утопія.

Перший космічний апарат КНР для досліджень Марса "Тяньвень-1" був запущений з космодрому Веньчан на острові Хайнань 23 липня 2020 року, нагадує РІА Новини. Апарат складається з орбітального модуля, посадкової капсули і марсохода. В кінці лютого "Тяньвень-1" вийшов на орбіту очікування Марса. Очікується, що в разі успіху місії вже в цьому році апарат направить отримані дані на Землю.

До місії включені вихід і обертання на орбіті Червоної планети, посадка, а також переміщення по поверхні Марса. Вчені зможуть вивчити атмосферу планети, рельєф, особливості магнітного поля, геологічні характеристики. Головна мета місії - знайти можливі ознаки життя на Марсі. Також вчені сподіваються зрозуміти, чи зможуть умови на цій планеті в майбутньому змінитися так, що Марс стане придатний для життя людей.