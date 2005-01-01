Какие десерты заказывают чаще всего онлайн и почему интернет-доставка набирает популярности

Десерты – излюбленное лакомство как взрослых, так и детей. Причем современные блюда значительно выигрывают у своих аналогов, которые пользовались популярностью в советские времена. Секрет заключается в модернизации технологий. Традиционно к группе десертов относили выпечку и блюда, приготовленные в домашних условиях. Современные производители значительно расширили этот ассортимент. В торговых точках представлено множество десертов, разнообразие которых удовлетворит даже самого взыскательного гурмана.

Европейское качество

Украинские производители работают в режиме жесткой конкуренции. Чтобы продукция пользовалась спросом, нужно постоянно совершенствовать технологии, а также расширять ассортимент. Такой подход способствует улучшению качества выпускаемых продуктов. Это обстоятельство не осталось незамеченным потребителями, которые высоко оценивают десерты отечественного производства. В текущем году сладкая продукция стала безусловным лидером по количеству заказов через интернет.

Еще одно достижение – выход на международный рынок. По утверждению экспертов, украинские десерты пользуются высоким спросом в Европе. И спрос на них постоянно растет, что подтверждается увеличением доли экспорта.

Доставка десертов в Киеве – очень востребованная услуга. Это объясняется не только безупречным качеством продукции и его отменными вкусовыми характеристиками. Не последнюю роль имеет оптимальное соотношение цены и качества. Существующая на рынке конкуренция сыграла на руку потребителям, которые могут наслаждаться изумительными десертами по адекватной стоимости.

Рациональное решение – заказать десерты с доставкой в Киеве в https://foodex24.com/category/deserti. В ассортименте представлен широкий перечень сладких лакомств, благодаря чему каждый покупатель сможет найти вкусовое сочетание, которое ему придется по душе.

Какие лакомства заказывают чаще всего через интернет

В продаже, кроме товаров отечественного производства, представлена также продукция мировых брендов. Причем ее доля остается довольно весомой. Гигантские компании постоянно инвестируют средства в развитие производства, что обеспечивает выпуск товаров премиального качества. Если недавно ассортимент лакомств был довольно скромным, то сегодня при посещении магазина буквально разбегаются глаза:

Творожные сырки от брендов Danone и «Простоквашино». В качестве наполнителя используются разные вкусовые комбинации, в том числе ваниль, яблоко с изюмом, шоколад. Благодаря включению в состав бисквита блюдо отлично избавляет от голода, служа легким перекусом перед полноценным обедом или ужином. Коктейли Danone со вкусом клубники, шоколадного латте. Они не только невероятно вкусные, но и очень полезные за счет вхождения в их состав натуральных молочных продуктов, которые обеспечивает организм ценными компонентами. Двухслойные десерты от «Даниссимо». Нежный сырок на фруктовой «подушке» обладает восхитительным вкусом. Пудинги – карамельный, шоколадный. Сырки для малышей от бренда «Простоквашино» и «Яготинское».

Вся продукция сертифицирована, что гарантирует ее высокое качество и соответствие международным стандартам.

Преимущество интернет-доставки

Это удобное решение для занятых людей, которым трудно оторваться от работы для поездки в магазин. Сотрудничество со специализированным сервисом гарантирует экономию времени. Так, не придется тратить время на поездку в торговую точку, поиск нужного товара и стояние в очереди на кассу. Всего один звонок, и товар будет доставлен по указанному адресу – на работу или домой.

Поэтому, если есть желание порадовать себя или близких сладким, достаточно оформить заявку на сервисе Foodex24. Заказ прибудет точно в оговоренное время. Если сумма чека превышает 1200 гривен, то доставка осуществляется бесплатно на протяжении полутора часов.