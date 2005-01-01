Купольные дома в Украине

Дома новой и необычной купольной формы еще не так сильно распространены в Украине, но все больше набирают свою популярность. Застройщики, также следуя этому спросу, осваивают новые технологии. Причины здесь в огромных преимуществах такой формы и новых технологиях, благодаря которым можно реализовать все пожелания хозяев.

Особенности купольных домов

Купольные дома выглядят необычно, а жить в них приятно и удобно. Технология возведения таких домов имеет существенные отличия от обычных строений:

Больше несущих стен, на которые нагрузка распределяется равномерно.

Большая устойчивость дома.

Не требует сложного и тяжелого фундамента.

Меньшая усадка почвы после возведения.

Дом лучше сохраняет тепло, а значит требуется меньше энергии для его отопления.

В доме больше полезной площади.

Такой дом имеет больше опорных стен, а сами детали каждой стены весят значительно меньше, у обычного здания. Благодаря этому не требуется заливать тяжелый фундамент, а дом можно возвести практически на любой почве. Это одна из главных практических причин популярности строительства купольных домов.

Благодаря легкости возведения, купольную технологию сегодня используют не только для основных, жилых домов на участке, но и для бань, гостевых домиков, подсобных помещений.

Ожидания заказчиков от купольных домов

Кроме конструктивных особенностей купольных домов, у них есть и бытовые преимущества:

Здесь можно разместить больше окон, а значит будет больше света.

Окна располагаются по разным сторонам света, меняя от одного к другому буквально несколько градусов. Это позволяет хорошо освещать дома в любое время суток.

Окна располагаются под разными градусами по отношению к плоскости земли. А значит в гостиной, на кухне и на веранде обеспечен разнообразный второй свет. Это дает незабываемое ощущение простора и даже полета внутри дома.

В доме больше полезной площади. Здесь можно разместить мебель более компактно, а второй этаж поделить на большее количество комнат. Неслучайно пчелы свои соты строят именно из шестигранников – это позволяет максимально использовать свободное пространство внутри. Этот же принцип у них переняли и люди.

Ощущения проживания в купольном доме совершенно другие, чем в обычном срубе или кирпичном строении.

Нюансы возведения

Как и любая конструкция, купольный дом имеет свои нюансы при проектировании и возведении. Так как это новая технология и форма, то не все застройщики еще успели разработать, проверить и отладить типовые проекты домов. Поэтому так сильно разнятся цены по рынку в Украине. Одни компании уже имеют типовые дома и отлаженные поставки профильных стройматериалов, другие только отрабатывают этот процесс. Компания Dome4Home, одна из немногих на рынке, в которой можно заказать строительство купольных домов под ключ по индивидуальному проекту.

Строительство купольных домов проводится по разным технологиям. Существуют уникальные методы, где деревянный брус скрепляется между собой без металлических деталей. Существуют особые бескаркасные дома, где сразу начинают собираться стены, эти дома очень похожи на соты.

Есть и другие технологии, где сначала возводится полукруглый каркас, а потом вокруг него создаются деревянные или кирпичные стены. Множество вариантов позволяет выбрать наиболее подходящую конструкцию для себя и своего бюджета, а затем наслаждаться жизнью в просторном и светлом доме.