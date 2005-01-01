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Купольные дома в Украине
Дома новой и необычной купольной формы еще не так сильно распространены в Украине, но все больше набирают свою популярность. Застройщики, также следуя этому спросу, осваивают новые технологии. Причины здесь в огромных преимуществах такой формы и новых технологиях, благодаря которым можно реализовать все пожелания хозяев.
Особенности купольных домов
Купольные дома выглядят необычно, а жить в них приятно и удобно. Технология возведения таких домов имеет существенные отличия от обычных строений:
Такой дом имеет больше опорных стен, а сами детали каждой стены весят значительно меньше, у обычного здания. Благодаря этому не требуется заливать тяжелый фундамент, а дом можно возвести практически на любой почве. Это одна из главных практических причин популярности строительства купольных домов.
Благодаря легкости возведения, купольную технологию сегодня используют не только для основных, жилых домов на участке, но и для бань, гостевых домиков, подсобных помещений.
Ожидания заказчиков от купольных домов
Кроме конструктивных особенностей купольных домов, у них есть и бытовые преимущества:
Ощущения проживания в купольном доме совершенно другие, чем в обычном срубе или кирпичном строении.
Нюансы возведения
Как и любая конструкция, купольный дом имеет свои нюансы при проектировании и возведении. Так как это новая технология и форма, то не все застройщики еще успели разработать, проверить и отладить типовые проекты домов. Поэтому так сильно разнятся цены по рынку в Украине. Одни компании уже имеют типовые дома и отлаженные поставки профильных стройматериалов, другие только отрабатывают этот процесс. Компания Dome4Home, одна из немногих на рынке, в которой можно заказать строительство купольных домов под ключ по индивидуальному проекту.
Строительство купольных домов проводится по разным технологиям. Существуют уникальные методы, где деревянный брус скрепляется между собой без металлических деталей. Существуют особые бескаркасные дома, где сразу начинают собираться стены, эти дома очень похожи на соты.
Есть и другие технологии, где сначала возводится полукруглый каркас, а потом вокруг него создаются деревянные или кирпичные стены. Множество вариантов позволяет выбрать наиболее подходящую конструкцию для себя и своего бюджета, а затем наслаждаться жизнью в просторном и светлом доме.
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