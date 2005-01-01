Парникові гази знищують важливий шар атмосфери Землі

Саме в стратосфері знаходиться знаменитий озоновий шар, що захищає Землю від впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Міжнародна дослідницька група виявила докази того, що парникові гази призводять до значних змін в земній атмосфері. Для цього вчені провели аналіз супутникових даних і побудували на їх основі комп'ютерну модель.

Дослідження було опубліковане в виданні Environmental Research Letters.

Стратосфера - це шар атмосфери, що знаходиться на рівні від 11 до 50 кілометрів над Землею. Вона розташовується прямо над тропосферою, яка, як раніше з'ясували вчені, потовщується через наповнюючі її парникові гази. Вони викликають нагрів тропосфери, яка починає через це буквально "тиснути" вгору, відтісняючи нижні шари стратосфери.

Нагадаємо, що парникові гази - це перш за все водяна пара, вуглекислий газ, метан і озон. Швидке зростання концентрації основних парникових газів в атмосфері Землі вчені пов'язують з діяльністю людини: спалюванням викопного палива, скороченням біомаси (лісів), промисловими викидами і сільським господарством.

"Набухання" тропосфери саме по собі навело вчених на думку, що зі стратосферою теж повинні відбуватися якісь зміни. Щоб вивчити ці процеси краще, дослідники проаналізували дані з супутників аж до 1980-х років. Ці дані завантажили в комп'ютерну модель, яка також враховувала хімічні реакції, що відбуваються в атмосфері, і вплив озонового шару.

Ця модель підтвердила припущення про те, що тропосфера, розширюючись, підштовхує стратосферу знизу. Також вчені з'ясували, що вуглекислий газ проникає з поверхні Землі в стратосферу, де виступає охолоджуючим агентом і провокує її стиснення.

За розрахунками вчених, з 1980-х років стратосфера стала на 400 метрів тонше: це означає, що її обсяг скоротився за цей недовгий час приблизно на 1%. Дослідники вважають, що стратосфера стане тонше ще на кілометр протягом наступних 60 років, у міру подальшого накопичення в атмосфері парникових газів. Також вчені з'ясували, що зміни в озоновому шарі мало впливають на цей процес.

Поки що дослідники не до кінця розуміють весь спектр наслідків, які тягнуть за собою витончення стратосфери. Щонайменше, воно повинно вплинути на траєкторії супутників і поширення радіохвиль: а значить, і на роботу супутникових систем навігації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що антропогенна зміна клімату вже викликала зсув північного магнітного полюса Землі. Також ми повідомляли про те, що в стратосфері стали все частіше з'являтися рекордно крижані хмари.