Какие виды Web-разработки представлены в Brander?

Digital-агентство предлагает полный спектр услуг для сайтов. Все начинается с разработки самого сайта. Специалисты выявляют целевую аудиторию клиента и, в зависимости от ее особенностей, выстраивают определенную тактику разработки. На каждом этапе IT компания Brander согласовывает действия с заказчиком, и тот в итоге получает то, что хотел, и даже больше. Агентство Brander помогает эффективно войти на digital-рынок и надежно закрепиться на передовых позициях.

Услуги Веб-разработки

Компания Брендер работает в ногу со временем и предлагает современные услуги по веб-разработке:

Создание корпоративного сайта. На сегодня без корпоративного сайта не обойдется ни одна компания, будь то издательство детских книжек, доставка суши или производитель ювелирных украшений. Чтобы ввести свой продукт или услуги в виртуальное пространство, достаточно обратиться в компанию Брендер. Специалисты разрабатывают сайт надежным, функциональным и удобным в использовании. Под компанию разрабатывается авторский стиль — это касается внешнего вида корпоративного сайта и наполнения его контентом. Промо-сайты. Они нужны для компаний, которые продвигают услуги и товары. В Компании Brander изучают целевую аудиторию, разрабатывают надежный бекэнд и делают дизайн с учетом предпочтений ЦА. В конечном итоге настраивается аналитика и запускается разработанный промо-сайт. Веб-приложения. Они должны быть удобны и просты в использовании, с чем эффективно справляется команда Brander. Трекинги по времени, авиакомпании, турагентства, службы доставки и личные кабинеты пользователей онлайн-магазинов — в этих и многих других случаях без веб-приложения не обойтись. Во время разработки веб-приложений дополнительно создаются специальные калькуляторы, подборщики и конструкторы по подсчету стоимости услуг или количеству требуемого товара. Команда разработчиков четко понимает логику работы сервиса и реализует ее в жизнь. Техническая поддержка. Конечно, разработка сайта — дело сложное, емкое по времени и силам. Но только ее недостаточно, чтобы сайт работал слажено, был удобным и актуальным для клиента все время. Очень важна техническая поддержка, во время которой специалисты находят и исправляют баги, настраивают аудит, а также оптимизируют продукт для стабильной и скоростной работы.

Каждое из заданий по разработке сложное, с ними справится только команда с большим опытом в разработке. Чтобы сайт не “упал”, работал слаженно и нравился клиентам, нужно обратиться к проверенным разработчикам.