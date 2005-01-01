Відкрито лікарський препарат, яким можна керувати за допомогою світла

Сьогодні в світі гостріше, ніж будь-коли, стоїть проблема резистентності до антибіотиків. Потрапляючи в навколишнє середовище, ці препарати провокують появу все нових стійких до них мікроорганізмів, по шляху отруюючи все живе. Такі витоку небезпечних лікарських засобів відбуваються через їх широке застосування в сільському господарстві, а також через застосування людиною: антибіотики потрапляють у стічні води разом з природними виділеннями.

Тому вчені намагаються знайти спосіб дезактивації антибіотиків, щоб вони працювали в організмі пацієнта тільки обмежений час, а в потрібний момент просто припиняли свою дію. Для цього необхідно знайти своєрідний "вимикач" активної речовини.

Саме такий засіб і змогли виявити дослідники з СПбДУ і НІЦЕБ РАН. Це органічна сполука, яку вдалося виявити завдяки досягненням фотофармакологіі: ця область науки займається пошуком і створенням речовин, властивостями яких можна управляти за допомогою світла.

Ця особливість допоможе керувати лікарським засобом, "включаючи" його в потрібний момент, і "вимикаючи", коли його дія вже не потрібна. Це допоможе уникнути і небажаних побічних ефектів від лікування, і попадання активної речовини в навколишнє середовище.

При цьому відкрите вченими з'єднання є інгібітором холінестерази, тобто знижує активність цього важливого ферменту нервової системи. Для довільної зміни біологічної активності цієї речовини вчені використовували лазерний промінь з довжиною хвилі 266 нанометрів.

"Хоча дослідження в області фотофармакологіі сьогодні проводяться поки тільки на лабораторних тваринах, все ж цей напрям відкриває великі перспективи для лікування людини." Перемикатися "інгібітор холінестерази в перспективі може використовуватися, наприклад, в офтальмології: сьогодні подібні речовини, але без світового" перемикача " , використовують для зниження очного тиску. Інший напрямок потенційного застосування - лікування хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань ", - відзначили в прес-службі СПбДУ.

В даний момент вчені продовжують дослідження відкритого ними з'єднання. Вони прагнуть визначити оптимальну для лікування пацієнтів концентрацію речовини, а також способи підвищення його ефективності.

Дослідження було опубліковано 5 лютого 2021 року в виданні Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.