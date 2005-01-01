Как купить лучшую портативную акустику?

Советуем при выборе обращать внимание на такие моменты

Дизайн и использование

Начнем с самого начала. Для многих из нас, безусловно, важно, как выглядит продукт, который мы хотим купить. Однако качественный дизайн должен иметь не только эстетический вид, но и качество исполнения. Для желающих разместить колонку дома или в кабинете офиса, в одном месте — можно выбрать и модель большего размера. Те, кто планирует передвигаться с динамиком должны отдать предпочтение более компактным вариантам.

Небольшие портативные колонки

Символом качества, несомненно, являются колонки Bose. Водонепроницаемая конструкция динамика Bose SoundLinks Revolve + несомненно удовлетворит каждого более требовательного слушателя. Этот крошечный динамик может похвастаться запатентованной технологией, которая позволяет воспроизводить мега качественный звук. Вы сможете насладиться качественным прослушиванием, например, на пикнике с друзьями или в поездке на велосипеде.

При весе менее 0,5 кг. колонка может стать повседневным спутником даже в самых неблагоприятных условиях.

Качество звука и время автономной работы

Понятно, что беспроводные колонки сегодня имеют практически неограниченные возможности использования как в помещении, так и на улице. Но какого качества воспроизведения от них можно ожидать? Развитие неудержимо продвигается вперед и также отражается в этом секторе. Конечно, качество воспроизводимого звука различается в разных ценовых категориях, но теперь самая качественная портативная акустика имеет маркировку Hifi.

К таким динамикам относятся, например, портативная акустическая система с Bluetooth 2 x 25 Вт 2600 мАч Dali Katch Cloud Gray мощностью 2 x 15 Вт - 2 x 30 Вт. Эти активные колонки имеют абсолютно идеальную передачу звука.

Акустична система Sony SRS-XB23 Red также могут похвастаться полноценным звуком с чистыми высокими частотами и сильными басами, что, можно сказать, является непревзойденным портативным Bluetooth-динамиком в дороге благодаря своему качеству.

Технологии также улучшили время автономной работы. Абсолютным лидером являются, например, портативные колонки Audio Pro Addon, которые могут похвастаться автономной работой до 30 часов, а качество воспроизводимого звука можно сравнить с большими активными колонками. Для большинства портативных колонок меньшего размера вы можете рассчитывать на время воспроизведения не менее 15 часов. Динамики также можно использовать при подключении к адаптеру, так что вы можете транслировать свою любимую музыку практически без ограничений.

А теперь главный вопрос — где купить в Украине качественную портативную акустику?

Лучший интернет-магазин, где можно купить портативную акустику — это SHOWTIME. Посетите официальный сайт магазина и купите колонку под свои нужды.