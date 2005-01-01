Нововведення ЗНО: щоб не завалити тестування

21 травня школярі почнуть здавати перший тест. Розбираємося, як бути з масочним режимом і кого можуть не пустити.

Скасувати стрес з приводу майбутніх іспитів навряд чи вийде, а ось мінімізувати нервозність цілком можливо, якщо чітко знати, як поводитися на ЗНО і що чекає за дверима пункту тестування.

Ми склали невелику шпаргалку-путівник, яка допоможе майбутнім студентам не загубитися в обсязі інформації.

1. Що потрібно взяти з собою на ЗНО?

Сертифікат (це обов'язковий документ для допуску до пунктів проведення ЗНО, в ньому проставляють відмітки про проходження тестування. Також сертифікат містить номер і PIN-код, необхідні для входу на інформаційну сторінку учасника ЗНО);

паспорт або закордонний паспорт;

запрошення-перепустку (запрошення-перепустка НЕ передається поштою - його потрібно роздрукувати зі своєї інформаційної сторінки);

1-2 маски або респіратор;

антисептик для рук;

дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, і, за бажанням, прозору пляшку з негазованою питною водою.

2. Чи потрібно приходити заздалегідь?

Допуск учасників до пункту почнеться о 9.45 і триватиме до 10.50. Після цього часу до написання ЗНО нікого не допустять.

3. Як вести себе в пункті здачі ЗНО?

Потрібно зняти захисну маску, розгорнути документи і тримати їх так, щоб працівник міг порівняти особу з фотографією в документі і сертифікаті.

Після проходження процедури ідентифікації маску потрібно надіти знову.

Дізнайтеся номер аудиторії, в якій будете проходити ЗНО. Знайти її можна за вказівниками.

Перш ніж увійти в аудиторію, краще відвідати туалет і помити руки.

Перед аудиторією повторно пройдіть процедуру ідентифікації. Це потрібно для того, щоб інструктори переконалися, що ви знайшли правильну аудиторію. Приспустити захисну маску, пред'явіть інструкторові документ, що засвідчує особу, та сертифікат. Інструктор вкаже вам робоче місце.

Запасні маски і антисептик для рук можна покласти на свій робочий стіл і користуватися ними при необхідності.

Переконайтеся, що на індивідуальній паперовій наклейці, прикріпленій до вашого столу, вказані саме ваші прізвище, ім'я, по батькові.

Звірте номер вашого робочого місця, зошити сертифікаційної роботи і наклейок зі штрих-кодом на бланку відповідей. Вони повинні бути однаковими.

4. Що не можна брати з собою?

забороняється:

приносити небезпечні предмети або речовини;

користуватися телефоном, пристроями зчитування, обробки, зберігання та відтворення інформації;

мати при собі або на своєму робочому місці телефон, диктофон і інші пристрої зчитування, обробки, зберігання та відтворення інформації (навушники і флешки теж заборонені), а також елементи, які можуть бути частинами технічних засобів або пристроїв. Не можна приносити з собою друковані або рукописні матеріали, інші кошти, предмети, прилади, які не передбачені процедурою ЗНО (крім дозволених виробів медичного призначення, про них учасник ЗНО повинен повідомити працівникам пункту до початку виконання роботи).

5. У пункт тестування можуть не пустити?

Паперові копії, фото в телефоні сертифіката та / або документа, що посвідчує особу, не дають права на допуск до пункту тестування.

Наявність симптомів респіраторного захворювання або підвищеної температури тіла (вище 37,2 С);

Запізнення.

6. Який графік тестування?

Хімія - 21 травня

Іспанська, німецька, французька мови - 24 травня

Англійська мова - 25 травня

Математика - 28 травня

Математика (завдання рівня стандарту) - 28 травня

Українська мова - 1 червня

Українська мова і література - 1 червня

Історія України - 4 червня

Фізика - 7 червня

Біологія - 10 червня

Географія - 15 червня

7. Коли чекати результати тестування?

Хімія - до 4 червня

Іноземні мови - до 18 червня

Математика, фізика - до 22 червня

Українська мова, українська мова та література, історія України, біологія - до 25 червня

Географія - до 30 червня

8. Чи можна перездати ЗНО?

Ні, перездати не можна, але в зв'язку з поважними причинами, прописаними в правилах, пройти тестування можна під час додаткової сесії.

Поважними вважаються такі причини:

участь в міжнародних, всеукраїнських заходах МОН, Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту, зборах з підготовки до них;

хвороба в день здачі ЗНО;

стихійне лихо;

крадіжка одного з документів, необхідних для здачі ЗНО;

смерть рідних по крові або по шлюбу;

погіршення стану здоров'я під час тестування;

неможливість почати або закінчити тестування з причини виникнення несприятливих обставин в пункті ЗНО;

порушення щодо учасника ЗНО.

Інформацію про допуск можна буде дізнатися на своїй інформаційній сторінці.

За п'ять календарних днів на інформаційну сторінку учасника ЗНО прийде запрошення-перепустка з повідомленням про місце і час проведення додаткової сесії.

9. Який графік проведення додаткової сесії для тих, хто з поважних причин не взяв участь в основній?

Хімія - 29 червень

Англійська мова - 1 липня

Німецька мова - 2 липня

Іспанська мова - 5 липня

Французька мова - 6 липня

Математика - 7 липня

Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня

Фізика - 8 липня

Українська мова - 9 липня

Українська мова і література - 9 липня

Історія України - 12 липня

Біологія - 13 липня

Географія - 14 липня