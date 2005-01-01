Уряд обіцяє "справедливий" прожитковий мінімум: де підступ?

У Кабінеті міністрів планують підвищити соцстандарти і встановити прожитковий мінімум на "справедливому" рівні.

Прем'єр каже, що хоче побороти бідність, але, швидше за все, соцвиплати не те що не виростуть, а можуть і частково зникнути. А цілі нововведення - зовсім інші.

Що сказав прем'єр

"У рамках ініціативи президента щодо подолання бідності в Україні працюємо над затвердженням справедливого прожиткового мінімуму, - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі. - Обговорили питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіном, Офісом президента, профільним комітетом Верховної Ради і вченими.

Правда, що таке в розумінні прем'єра "справедливий" прожитковий мінімум, ми поки не знаємо. Наприклад, коли я чую слово "справедливий" з вуст державного чиновника, то відразу згадую анекдот:

Знайшли два друга скарб. Один каже:

- Давай поділимо його по справедливості.

- Ні. Давай порівну, - відповідає другий.

Так і в нашому випадку: соціальна справедливість буде сильно відрізнятися, якщо дивитися з боку прем'єра або з боку простого громадянина. Та й саме поняття "бідність і прожитковий мінімум" - воно для кожного різниться.

Що таке прожитковий мінімум і для чого він потрібен

Спочатку прожитковий мінімум (ПМ) був прив'язаний до споживчого кошику. Під споживчим кошиком наші чиновники розуміють набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, які повинні задовольняти життєві потреби людини протягом одного року. Виходячи з її змісту і формується величина прожиткового мінімуму. Тобто це умовна сума товарів і послуг, споживаючи які, на думку чиновників, можна нормально жити. І для кожної категорії населення цей прожитковий мінімум різний.

Зараз прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб - 2270 грн / міс. Для непрацездатних - 1769 грн / міс. Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2189 грн / міс. (

Згідно із законом потребкорзина в Україні повинна переглядатися кожні п'ять років, але на практиці Кабмін дозрів на її перегляд з 2000 року лише один раз - в 2016-м. Як і раніше, українцю, який живе на прожитковий мінімум, пропонується купувати в рік не більше шести пар трусів, пальто і костюм - раз на сім років і т.п. Та ще до розгляду приймаються найдешевші товари на споживчому ринку.

Загалом, прожитковий мінімум, якщо говорити мовою вчених, - це деяка абстрактна величина, на яку повинен прожити один умовний "сферичний українець в вакуумі". Тобто до реального життя вона має дуже віддалений стосунок.

Правда, до розміру прожиткового мінімуму за роки незалежності прив'язали безліч соціальних виплат. Наприклад, мінімальний розмір аліментів не може бути менше 30% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (зараз депутати хочуть підняти цю суму до 50% ПМ). Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, а також допомога на дітей одиноким матерям теж прив'язана до прожиткового мінімум.

Чотирма розмірами прожиткового мінімуму для працездатних осіб обмежений розмір виплат по безробіттю. Для пенсіонерів встановлено, що мінімальна пенсія не повинна бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. І так далі і тому подібне. Всього до прожиткового мінімум прив'язане більше 180 соціальних виплат, а також штрафів, зборів і т.п. Тобто це важливий для розрахунків, хоч і вельми умовний показник.

Хитрощі чиновників

Чиновники в уряді визнають, що нинішній рівень прожиткового мінімуму втратив актуальність. Ще рік тому в Мінсоцполітики заявляли, що реальний прожитковий мінімум в Україні на сьогоднішній день в два рази вище встановленого. І з тих пір нічого особливо не змінилося.

Так невже найближчим часом можна чекати підвищення прожиткового мінімуму до його реального значення, як це обіцяє прем'єр? Чи означає це, що соціальні виплати малозабезпеченим громадянам виростуть в два рази? Скоріше за все ні.

Недарма прем'єр вжив слово "справедливий" прожитковий мінімум. Справа в тому, що разом з підвищенням рівня прожиткового мінімуму в уряді вирішили відв'язати від нього більшість соціальних виплат і ввести новий показник, який і замінить прожитковий мінімум.

У Мінсоцполітики кажуть, що розробили кілька законопроектів, спрямованих на зміни в законодавстві. Норми документів, які чиновники відправили в парламент передбачають:

нову методологію визначення прожиткового мінімуму та його застосування виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);

введення базової величини для соціальних виплат населенню та для соціальних виплат на дітей;

введення базової величини для грошових платежів та стягнень і базової величини для адміністративних зборів.

Тобто тепер соціальні виплати прив'яжуть до деякої базової величини, а не до прожиткового мінімуму. Чиновники обіцяють, що "соціальні виплати для людей не зменшаться", але і чекати, що вони приємно виростуть, теж не варто. Адже, як кажуть в міністерстві, "розрахунковий розмір соцвиплат буде залежати від можливостей держбюджету". У найближчі три роки планується, що рівень прожиткового мінімуму (або величини, яка його замінить) буде рости так:

У 2022 році зросте на 14%,

в 2023 році - на 15%,

в 2024 - на 25%.

Якщо прибрати звідси рівень інфляції, який в цьому році, швидше за все, перевищить 10%, то реальне зростання соцвиплат буде досить скромним.

Крім того, експерти припускають, що під виглядом турботи про населення буде проведена ревізія існуючих соцвиплат, і частину з них можуть урізати під тим або іншим приводом. Наприклад, як це вже було зроблено з субсидіями - з 1 травня людей позбавлятимуть допомоги держави за покупку валюти або депозит у банку. Тобто формально субсидія залишається, але скористатися нею зможе менша кількість громадян.

Економіст Олексій Кущ вважає, що рішенням відв'язати соцвиплати від ПМ влада вб'є відразу двох зайців - проведе ревізію виплат і замінить словосполучення "прожитковий мінімум" на щось більш нейтральне.

- Якщо раніше влада критикували за невідповідність прожиткового мінімуму реальним стандартам життя, то тепер на це можна буде легко заперечити, що ніхто і не говорить, що за ці гроші можна прожити, - каже Олексій Кущ. - Це буде не реальний прожитковий мінімум, а, як кажуть чиновники, "базова величина" для технічних бюджетних розрахунків. Згодом цей термін, як колись "неоподатковуваний мінімум", втратить якийсь зв'язок з реальністю.

За словами експерта, реальний прожитковий мінімум повинен дорівнювати мінімальній зарплаті. При цьому така сума в ідеалі повинна ще і не обкладатися податками і розраховуватися виходячи зі складу кожного домогосподарства. Детальніше про це читайте тут. Але очікувати таких подарунків від уряду, швидше за все, не варто.

ДОВІДКА

Згідно з Державним бюджетом на 2021 рік, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 2189 грн. З 1 липня він повинен збільшитися до 2294 грн, з 1 грудня - до 2393 грн.

Для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум в 2021 році складе 1921 грн, 2013 грн і 2100 грн відповідно.

Для дітей 6-18 років - 2395 грн, 2510 грн і 2618 грн відповідно.

Для працездатних осіб - 2270 грн, 2379 грн і 2481 грн відповідно.

Для осіб, які втратили працездатність - 1769 грн, 1 854 грн і 1934 грн відповідно.