Геодезия земельного участка для оформление кадастровой документации

Результаты работ по геодезии необходимы во многих отраслях экономики. В частности, если не будет проведена геодезия участка, то на нем невозможно законно возвести хоть сколько-нибудь серьезный строительный объект. Необходимо заказать геодезию земельного участка и при индивидуальном жилищном строительстве.

Первый этап – оформление кадастровой документации и вынос границ в натуру

Первая проблема, с которой столкнется будущий застройщик – оформление землевладения и правильная, в установленном законом порядке, разметка границ с соседями. Сначала информация из правоустанавливающих документов на землю выносится на кадастровый план, а затем осуществляется вынос границ участка в натуру. Приступать к проектированию и возведению дома без выноса границ нельзя, т. к. иначе впоследствии может выясниться, что строительная площадка заняла часть чужой территории.

Топосъемка участка

После завершения формальностей с выносом границ земли в натуру, можно заказать подготовку геодезической основы для разработки проекта строительства. Такой основой является топографический план земельного участка. Процесс составления топографического плана называется топосъемкой. Метод проведения съемки выбирается геодезистами с учетом:

площади застраиваемой территории;

степени пересеченности рельефа местности;

характера и плотности существующей застройки.

От этих же факторов, в основном, зависит и цена топосъемки земельного участка.

Подготовка к планировке территории

Если строительство дома намечается в условиях не слишком благоприятного рельефа (на склоне холма, вблизи оврага или балки), весьма полезными для застройщика могут оказаться такие инженерно-геодезические услуги как проектирование земляных работ. Правильная планировка территории, организация эффективного отведения с участка дождевых и талых вод без тщательных геодезических расчетов будут затруднены. Произведя нивелировку территории и рассчитав объемы грунтовых масс, которые необходимо переместить, геодезисты помогут вам выполнить земляные работы

при минимуме трудозатрат.

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