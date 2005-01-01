ЄСПЛ вперше визнав обов'язковою вакцинацію від дитячих хвороб

В Європейському суді з прав людини винесли історичну постанову.

Обов'язкова вакцинація дітей "необхідна в демократичних суспільствах", кожна дитина повинна бути захищена. Таку постанову виніс Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у відповідь на скаргу, подану в Чеській Республіці. Справу передали в суд кілька батьків з Чехії, які зіткнулися з проблемами через те, що їх дітям не зробили обов'язкові дитячі щеплення. Одних батьків оштрафували, а інші не змогли віддати дітей в дитячий сад. Про рішення повідомили на сайті ЄСПЛ.

Позивачі стверджували, що мова йде про порушення їх права на недоторканність приватного життя, але суд відхилив позови. У Чеській Республіці є юридичне зобов'язання вакцинувати неповнолітніх від дев'яти хвороб (в тому числі дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B і кору). В ЄСПЛ вирішили, що ця політика в галузі охорони здоров'я відповідає інтересам і добробуту дітей.

- У першому рішенні Європейського суду з прав людини щодо обов'язкової вакцинації дітей Суд не встановив факту порушення Конвенції про захист прав людини, - повідомляє ЄСПЛ. - Суд встановив, що заходи, які оскаржили позивачі, які оцінюються в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, до яких прагне Чехія - захист від захворювань, що представляють серйозний ризик для здоров'я.

Ця постанова стала історичною. ЄСПЛ вперше виніс рішення про обов'язкову вакцинацію проти дитячих хвороб.

- Мета повинна полягати в тому, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань шляхом вакцинації або колективного імунітету, - вважає європейське правосуддя.

8 квітня Європейський регулятор EMA заявив про "можливий зв'язок" вакцини AstraZeneca з тромбозом. Після цього міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в МОЗ відреагують тільки на офіційний документ EMA.