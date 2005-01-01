Захист електронних книг від пошкоджень

Чохли для електронних книг – це спеціальні засоби захисту пристрою від падіння та механічних ударів. Вони різноманітні за формою, типом відкривання і матеріалами. Електронні прилади використовують для міського пересування, читання під час очікування або поїздок, в домашньому побуті. Найбільш небезпечними чинниками для цього класу електроніки залишаються падіння, різкі струси або взаємодія з водою, перепади температури або забруднення внутрішніх деталей пилом. Якісний і правильний чохол допомагає скоротити ризик поломки і продовжує термін служби гаджета в кілька разів. Красива стильна обкладинка для електронної книги - неодмінний атрибут сучасного читача, який піклується про власний комфорт і безперебійну роботу букридера. Якщо ви постійно носите електронну книгу з собою, то вам просто необхідно купити обкладинку для електронної книги.

Види аксесуарів за матеріалами:

шкіряні - стильні і різноманітні по дизайну моделі;

пластикові - сучасні версії для міського користування;

захисні стекла - захист дисплея;

ексклюзивні моделі з дерева;

престижні версії з металу;

силіконові накладки різних форм.

Найбільш популярні шкіряні варіанти або моделі із замінників, які об’єднують стильні і зручні для користування аксесуари для електронних книг з тривалим терміном служби. Штучна шкіра не пропускає воду, амортизує книгу при ударах і падінні. Пластик дозволяє виконувати дизайнерські рішення аксесуарів. Він відрізняється водовідштовхувальними властивостями. Амортизуючі властивості дещо слабші, ніж у шкіри. Однак сам матеріал служить довше без ознак зносу і забруднення. Його вибирають для найбільш забруднених кліматичних умов або роботи з електронною книгою в виробничих умовах.

Захисні плівки оберігають дисплей при використанні приладу. Їх використовують разом з чохлами, так як дисплей є найчутливішим елементом техніки. За типами захисні стекла або плівки ділять на матові, глянцеві або спеціальні за складом. Для кожного бренду електроніки рекомендують використовувати конкретні види плівок або захисних стекол.

Різновиди за формою

Чохол-книжка вважається класичним варіантом з високими зручностями. Тут є відкидна кришка, задня і бічні панелі.

Обкладинка на книжку, але різницею вважають матеріал виготовлення. В даному випадку це м'яка тканина або тонка шкіра.

Сумка - такий аксесуар передбачає повне вилучення книги при читанні.

Розсувна модель - верхня кришка з пластика легко відсувається в сторону або вгору.

Електронні книги виготовляються в зручному невеликому форматі. Захисні аксесуари для них повинні відповідати габаритам пристрою, параметрам дисплея, вимогам до протиударного захисту і марці. Щоб вибрати найбільш підходящу модель, слід шукати рекомендовані виробником варіанти або підбирати їх за розміром в магазині.

Для зручної роботи з електронною книгою, обкладинка повинна повністю повторювати контури рідера і надійно охоплювати пристрій. У багатьох аксесуарах передбачена додаткова фіксація на магнітах, виключаючи ризики вислизання електронної книги.

Робіть вибір на спеціалізованому магазині Pocketbook , що пропонує широкий асортимент аксесуарів для електронних книг. На завершення підкреслимо, що ці недорогі аксесуари допоможуть продовжити термін служби рідера і заощадити на ремонті, тому не варто нехтувати захистом. Тим більше це красиво і зручно.