Як накопичити на відпустку при маленькій зарплаті

Головне правило будь-якої економії грошей, в тому числі і на відпустку, - в обліку витрати і обмеження деяких витрат. У багатьох випадках невміння збирати є наслідком відсутності самодисципліни і невміння розставляти пріоритети. Для того, щоб почати відкладати на заповітний відпочинок, треба почати вести облік дохід і витрат. А другим кроком стане визначення курорту і суми, яку ви реально можете витратити на переліт, житло та харчування.

Включіть в таку міні-схему обов'язково непередбачені витрати. Додайте до отриманої суми 10% на щорічне зростання цін і розділіть на кількість місяців, що залишилися до поїздки. Якщо ціна виявилася непідйомною, знизьте свої вимоги до якості відпустки або візьміть додаткову роботу. І почати відкладати треба якомога раніше до настання заповітної дати.

- Якщо ви не накопичили на дорогий і хороший готель 5 * на першій лінії, невже доведеться і зовсім проводити відпустку на дачі? Я вас запевняю, ви можете їхати і в бюджетні готелі. Я і сама, як турагент, люблю експериментувати, вибираючи одні із самих бюджетних 3 *, особливо для туру вихідного дня. Колись їздила в турецьку 3 * на п'ять днів за 130 доларів з людини, в Іспанію на тиждень в 3 * за 250 євро, в Туніс за 200 доларів на тиждень в найдешевший готель 4 *, який тільки був. Якщо ви так само спокійно ставитеся до умов проживання, віддаленості від моря (центру), готові за невеликі гроші отримати максимум вражень - це і ваш варіант відпочинку.

Але якщо вам вкрай важлива якість курорту, сервіс, рівень харчування, номерний фонд і публіка, я раджу вам накопичити на такий тур, в якому вам будемо максимально комфортно. Буває і таке, що турист на даний момент не володіє потрібною сумою, але повірив агенту або сам прочитав в інтернеті відгуки і вирішив, що зможе домовитися з собою в цей раз, а результат - зіпсований відпочинок і ріки сліз, - порадила директор туристичного агентства In Tour Наталія Коломийчук.

Позбавтеся від мотлоху або продайте все непотрібні речі

Порийтесь на балконі, в шафах і коморі. Там можуть знайтися хороші, але абсолютно непотрібні речі. Дитячі іграшки, стара техніка, лижі і ковзани, одяг, з якої виросла дитина. Зовсім мотлох корисно і зовсім викинути, а ось добротні речі можна продати в інтернеті. Це і місце звільнить, і додаткову копійчину допоможе заробити.

Використовуйте бонуси і купони

Стати мисливцем за знижками. Слідкуйте за розпродажами, акціями і промокодом. Підпишіться на групи в соціальних мережах з акціями і палаючими путівками. Гроші, зекономлені на покупках, обов'язково відкладайте в ту саму скарбничку "на відпустку". Але купуйте тільки найнеобхідніше!

Переведіть покупки в інтернеті

В інтернеті часто купувати набагато вигідніше, ніж в звичайних магазинах або на ринку. На сайтах можна знайти знижки, багато хто пропонує безкоштовну примірку і відмова від товару, якщо він не підійшов. Найчастіше покупці роблять так: міряють річ в магазині, а потім купують таку ж в інтернеті.

Найчастіше розплачуйтеся картою до кешбеком

У більшості банків є карти, де за покупки нараховується Кешбек. Або це бали, які можна витрачати або міняти. Також для економії можна використовувати Кешбек-сервіси, які дозволяють повернути частину витрачених на покупку засобів. А після накопичення достатньої суми - вивести її собі на картку.

Введіть дні без покупок

Найрадикальніший варіант економії - влаштувати день без покупок. Суть його в тому, що людина в магазині купує тільки саме потрібне - їжу, ліки, і платить за комунальні послуги. Але виключає необов'язкові витрати: розваги, делікатеси, походи в кафе та ресторани, салони краси, покупку одягу та взуття, поїздки на таксі і так далі.

Сядьте і порахуйте, скільки мінімум потрібно витрачати в день на їжу і проїзд. Отриману цифру помножте на кількість днів, протягом яких ви хочете сісти на "фінансову дієту". Додайте обов'язкові витрати: комунальні, оренду, дитячий сад, школу або курси дитини, та інші обов'язкові платежі. Отримавши зарплату, залиште цю суму, а решту відкладіть на відпустку. Фахівці рекомендують дотримуватися такого режиму мінімум 21 день.

Перегляньте витрати

Як тільки ви зрозумієте, куди йде ваша зарплата, рахувати витрати і заощаджувати стане простіше. Записуйте свої витрати протягом місяця в записну книжку або спеціальну програму (її ви без зусиль знайдете в інтернеті). Якщо фінанси ніколи раніше не враховувалися, то ви можете здивуватися тому, як багато витрачаєте на деякі речі. Чітка картина допоможе виявити проблемні ділянки і зрозуміти, де краще заощадити. До речі, непогано допоможе заощадити відмова від шкідливих звичок - куріння і вживання алкоголю.

Відкрийте накопичувальний рахунок

Якщо розкрити скарбничку "на відпустку" ризик дуже великий, то можна позбутися від нього і при цьому отримати пасивний дохід. Найпростіший варіант - відкрити депозит. Причому фахівці рекомендують заводити рахунки в різній валюті і в різних банках. Тоді падіння однієї валюти компенсується зростанням інших, і можна не боятися, що скарбничка раптом "лусне". Головне, не забувайте регулярно поповнювати депозити.

Головне правило будь-якої економії грошей, в тому числі і на відпустку, - в обліку витрати і обмеження деяких витрат. У багатьох випадках невміння збирати є наслідком відсутності самодисципліни і невміння розставляти пріоритети. Для того, щоб почати відкладати на заповітний відпочинок, треба почати вести облік дохід і витрат. А другим кроком стане визначення курорту і суми, яку ви реально можете витратити на переліт, житло та харчування.

Включіть в таку міні-схему обов'язково непередбачені витрати. Додайте до отриманої суми 10% на щорічне зростання цін і розділіть на кількість місяців, що залишилися до поїздки. Якщо ціна виявилася непідйомною, знизьте свої вимоги до якості відпустки або візьміть додаткову роботу. І почати відкладати треба якомога раніше до настання заповітної дати.

- Якщо ви не накопичили на дорогий і хороший готель 5 * на першій лінії, невже доведеться і зовсім проводити відпустку на дачі? Я вас запевняю, ви можете їхати і в бюджетні готелі. Я і сама, як турагент, люблю експериментувати, вибираючи одні із самих бюджетних 3 *, особливо для туру вихідного дня. Колись їздила в турецьку 3 * на п'ять днів за 130 доларів з людини, в Іспанію на тиждень в 3 * за 250 євро, в Туніс за 200 доларів на тиждень в найдешевший готель 4 *, який тільки був. Якщо ви так само спокійно ставитеся до умов проживання, віддаленості від моря (центру), готові за невеликі гроші отримати максимум вражень - це і ваш варіант відпочинку.

Але якщо вам вкрай важлива якість курорту, сервіс, рівень харчування, номерний фонд і публіка, я раджу вам накопичити на такий тур, в якому вам будемо максимально комфортно. Буває і таке, що турист на даний момент не володіє потрібною сумою, але повірив агенту або сам прочитав в інтернеті відгуки і вирішив, що зможе домовитися з собою в цей раз, а результат - зіпсований відпочинок і ріки сліз, - порадила директор туристичного агентства In Tour Наталія Коломийчук.

Позбавтеся від мотлоху або продайте все непотрібні речі

Порийтесь на балконі, в шафах і коморі. Там можуть знайтися хороші, але абсолютно непотрібні речі. Дитячі іграшки, стара техніка, лижі і ковзани, одяг, з якої виросла дитина. Зовсім мотлох корисно і зовсім викинути, а ось добротні речі можна продати в інтернеті. Це і місце звільнить, і додаткову копійчину допоможе заробити.

Використовуйте бонуси і купони

Стати мисливцем за знижками. Слідкуйте за розпродажами, акціями і промокодом. Підпишіться на групи в соціальних мережах з акціями і палаючими путівками. Гроші, зекономлені на покупках, обов'язково відкладайте в ту саму скарбничку "на відпустку". Але купуйте тільки найнеобхідніше!

Переведіть покупки в інтернеті

В інтернеті часто купувати набагато вигідніше, ніж в звичайних магазинах або на ринку. На сайтах можна знайти знижки, багато хто пропонує безкоштовну примірку і відмова від товару, якщо він не підійшов. Найчастіше покупці роблять так: міряють річ в магазині, а потім купують таку ж в інтернеті.

Найчастіше розплачуйтеся картою до кешбеком

У більшості банків є карти, де за покупки нараховується Кешбек. Або це бали, які можна витрачати або міняти. Також для економії можна використовувати Кешбек-сервіси, які дозволяють повернути частину витрачених на покупку засобів. А після накопичення достатньої суми - вивести її собі на картку.

Введіть дні без покупок

Найрадикальніший варіант економії - влаштувати день без покупок. Суть його в тому, що людина в магазині купує тільки саме потрібне - їжу, ліки, і платить за комунальні послуги. Але виключає необов'язкові витрати: розваги, делікатеси, походи в кафе та ресторани, салони краси, покупку одягу та взуття, поїздки на таксі і так далі.

Сядьте і порахуйте, скільки мінімум потрібно витрачати в день на їжу і проїзд. Отриману цифру помножте на кількість днів, протягом яких ви хочете сісти на "фінансову дієту". Додайте обов'язкові витрати: комунальні, оренду, дитячий сад, школу або курси дитини, та інші обов'язкові платежі. Отримавши зарплату, залиште цю суму, а решту відкладіть на відпустку. Фахівці рекомендують дотримуватися такого режиму мінімум 21 день.

Перегляньте витрати

Як тільки ви зрозумієте, куди йде ваша зарплата, рахувати витрати і заощаджувати стане простіше. Записуйте свої витрати протягом місяця в записну книжку або спеціальну програму (її ви без зусиль знайдете в інтернеті). Якщо фінанси ніколи раніше не враховувалися, то ви можете здивуватися тому, як багато витрачаєте на деякі речі. Чітка картина допоможе виявити проблемні ділянки і зрозуміти, де краще заощадити. До речі, непогано допоможе заощадити відмова від шкідливих звичок - куріння і вживання алкоголю.

Відкрийте накопичувальний рахунок

Якщо розкрити скарбничку "на відпустку" ризик дуже великий, то можна позбутися від нього і при цьому отримати пасивний дохід. Найпростіший варіант - відкрити депозит. Причому фахівці рекомендують заводити рахунки в різній валюті і в різних банках. Тоді падіння однієї валюти компенсується зростанням інших, і можна не боятися, що скарбничка раптом "лусне". Головне, не забувайте регулярно поповнювати депозити.