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Центри дистанційного навчання: переваги, правила вибору, особливості
Завдяки інтернету, сучасним технічним засобам комунікації, новітнім інформаційним технологіям, будь-яка людина може отримати освіту на відстані, не виходячи з дому. На сьогоднішній день, центри дистанційної освіти - прекрасна можливість отримати нові якісні знання людям, які живуть у віддалених населених пунктах, людям з обмеженими фізичними можливостями.
Навчальний центр дистанційного навчання - переваги та недоліки
Можливість навчання на відстані надають різні школи, в центрах працюють кваліфіковані викладачі, фахівці забезпечують методичний супровід віртуальних лекцій, займаються організацією і координацією всього процесу. Крім того, центр дистанційного навчання Planetaclub дозволяє школяреві вибирати для себе зручний розклад занять і займатися за індивідуальним графіком.
Переваги навчання на відстані:
При проходженні дистанційного курсу проводяться групові заняття в режимі реального часу, де можна задати питання викладачу. Навчання має на увазі виконання тестів і контрольних, лабораторних робіт з урахуванням термінів, встановлених в навчальному плані, за них виставляються бали, як і при очній формі.
У кожного учня є куратор, який відповідає на всі питання, спілкування відбувається шляхом електронних листів, чату. Є спеціальні форуми, на яких можна поспілкуватися з викладачами, отримати поради.
Кому підійде дистанційна освіта?
До недавніх пір таку форму навчання вибирали виключно люди з певними фізичними вадами, оскільки в силу обставин, що склалися не могли самостійно вийти з дому. Однак сьогодні цільова аудиторія значно розширилася. Зручна дистанційна освіта також орієнтована на тих, хто:
Основні переваги дистанційної освіти
Крім освоєння основного шкільного курсу, учень може зосередитися на якомусь певному предметі, отримуючи максимум інформації, наприклад, з геометрії, фізики або історії.
Часто дитині буває складно розібратися в таких важких предметах, як фізика або математика. Ймовірна причина цього - недостатня кількість годин на вивчення певної теми або те, що викладачеві складно приділити необхідну увагу кожному школяреві в класі. Варто відзначити, що онлайн навчання надає величезну підтримку в підготовці до ДПА та ЗНО. Ще однією істотною перевагою цього способу навчання є широка доступність. Подивитися більшість відеоуроків в інтернеті можна абсолютно безкоштовно.
Дистанційні центри навчання дітей
Центри дистанційної освіти були створені відповідно до Концепції модернізації освіти, в якій зазначено, що всі діти мають право отримати повноцінну і якісну освіту, незалежно від місця проживання, стану здоров'я і рівня доходів сім'ї.
Така методика освіти призначена для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями, або обдарованих учнів, до яких потрібен індивідуальний підхід. Навчання на відстані вибирають батьки, які віддають перевагу домашній освіті, або якщо в населеному пункті немає підходящої для дитини школи.
Переваги отримання середньої освіти дистанційно:
Вся навчальна та виховна робота проводиться через інтернет, навчання проводять індивідуально або в групах по 3-4 людини. Для кожного предмета виділений спеціальний віртуальний кабінет.
Що потрібно враховувати при виборі навчального центру для навчання дистанційно
До вибору ЦДО слід підходити обдумано, щоб гроші і зусилля були витрачені не дарма. Перш за все, слід звертати увагу на наявність ліцензії у центру, дізнатися, чи пройшов вуз акредитацію.
Як вибрати хороший центр дистанційної освіти:
Але головне, це з'ясувати документ якого зразка видає центр дистанційної освіти після закінчення навчання - краще задати всі питання відразу, ніж потім отримати диплом або сертифікат, який ніде не котирується.
Навчання в центрі дистанційного навчання - можливість отримати середню освіту, підвищити рівень професійних навичок будь-якій людині, незалежно від місця проживання, фізичних здібностей. З кожним днем спектр професій, доступних для освоєння в режимі онлайн стає все ширше, процес впровадження та використання сучасних технологій освіти охоплює все більше областей. Отримання нових знань на відстані дозволяє навчитися самодисципліні, планувати час, вчитися в зручному для себе темпі, не змінюючи при цьому звичного способу життя.
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