Центри дистанційного навчання: переваги, правила вибору, особливості

Завдяки інтернету, сучасним технічним засобам комунікації, новітнім інформаційним технологіям, будь-яка людина може отримати освіту на відстані, не виходячи з дому. На сьогоднішній день, центри дистанційної освіти - прекрасна можливість отримати нові якісні знання людям, які живуть у віддалених населених пунктах, людям з обмеженими фізичними можливостями.

Навчальний центр дистанційного навчання - переваги та недоліки

Можливість навчання на відстані надають різні школи, в центрах працюють кваліфіковані викладачі, фахівці забезпечують методичний супровід віртуальних лекцій, займаються організацією і координацією всього процесу. Крім того, центр дистанційного навчання Planetaclub дозволяє школяреві вибирати для себе зручний розклад занять і займатися за індивідуальним графіком.

Переваги навчання на відстані:

можливість самостійно вибирати дисципліни, рівень навантаження, темп навчання;

сучасні засоби комунікації дозволяють спілкуватися з викладачами та іншими студентами навіть скромним, замкнутим людям;

можливість здобувати освіту з будь-якого населеного пункту, де є інтернет;

невисока вартість навчання;

доступ до всіх методичних матеріалів в будь-який час доби;

навчання проходить з використанням інноваційних комп'ютерних методик.

При проходженні дистанційного курсу проводяться групові заняття в режимі реального часу, де можна задати питання викладачу. Навчання має на увазі виконання тестів і контрольних, лабораторних робіт з урахуванням термінів, встановлених в навчальному плані, за них виставляються бали, як і при очній формі.

У кожного учня є куратор, який відповідає на всі питання, спілкування відбувається шляхом електронних листів, чату. Є спеціальні форуми, на яких можна поспілкуватися з викладачами, отримати поради.

Кому підійде дистанційна освіта?

До недавніх пір таку форму навчання вибирали виключно люди з певними фізичними вадами, оскільки в силу обставин, що склалися не могли самостійно вийти з дому. Однак сьогодні цільова аудиторія значно розширилася. Зручна дистанційна освіта також орієнтована на тих, хто:

проживає в маленькому провінційному місті або віддаленому селі і не має можливості отримувати гідний рівень освіти;

пропускає заняття через слабке здоров'я, частих хвороб або перенесеної операції;

не може знайти контакт з дітьми в класі і має психологічні складнощі в спілкуванні з ровесниками;

професійно займається спортом і основну частину часу приділяє тренуванням і підготовці до змагань;

змушений часто переїжджати, змінюючи місце проживання.

Основні переваги дистанційної освіти

Крім освоєння основного шкільного курсу, учень може зосередитися на якомусь певному предметі, отримуючи максимум інформації, наприклад, з геометрії, фізики або історії.

Часто дитині буває складно розібратися в таких важких предметах, як фізика або математика. Ймовірна причина цього - недостатня кількість годин на вивчення певної теми або те, що викладачеві складно приділити необхідну увагу кожному школяреві в класі. Варто відзначити, що онлайн навчання надає величезну підтримку в підготовці до ДПА та ЗНО. Ще однією істотною перевагою цього способу навчання є широка доступність. Подивитися більшість відеоуроків в інтернеті можна абсолютно безкоштовно.

Дистанційні центри навчання дітей

Центри дистанційної освіти були створені відповідно до Концепції модернізації освіти, в якій зазначено, що всі діти мають право отримати повноцінну і якісну освіту, незалежно від місця проживання, стану здоров'я і рівня доходів сім'ї.

Така методика освіти призначена для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями, або обдарованих учнів, до яких потрібен індивідуальний підхід. Навчання на відстані вибирають батьки, які віддають перевагу домашній освіті, або якщо в населеному пункті немає підходящої для дитини школи.

Переваги отримання середньої освіти дистанційно:

можна вибрати один з трьох напрямків, виходячи з здібностей дитини-гуманітарне, технічне, природно-математичне;

курси розраховані не тільки на отримання базової шкільної освіти-школярі можуть брати участь у дослідницькій, творчій та проектній діяльності;

центр вирішує проблему підготовки вступу до вузів-можна пройти тестування, добре підготуватися до здачі ЗНО;

широкий спектр додаткових предметів-школярі можуть вивчати основи інтернет-журналістики російською та англійською мовами, письменництва, літературного перекладу з англійської мови, комп'ютерної графіки, анімації, юриспруденції.

Вся навчальна та виховна робота проводиться через інтернет, навчання проводять індивідуально або в групах по 3-4 людини. Для кожного предмета виділений спеціальний віртуальний кабінет.

Що потрібно враховувати при виборі навчального центру для навчання дистанційно

До вибору ЦДО слід підходити обдумано, щоб гроші і зусилля були витрачені не дарма. Перш за все, слід звертати увагу на наявність ліцензії у центру, дізнатися, чи пройшов вуз акредитацію.

Як вибрати хороший центр дистанційної освіти:

Уважно вивчити офіційний сайт, ознайомитися з умовами вступу, списком необхідних документів, навчальною програмою, вартістю навчання. Ознайомитися з процедурою складання іспитів, заліків, курсових і дипломних робіт. Почитати відгуки учнів і випускників.

Але головне, це з'ясувати документ якого зразка видає центр дистанційної освіти після закінчення навчання - краще задати всі питання відразу, ніж потім отримати диплом або сертифікат, який ніде не котирується.

Навчання в центрі дистанційного навчання - можливість отримати середню освіту, підвищити рівень професійних навичок будь-якій людині, незалежно від місця проживання, фізичних здібностей. З кожним днем спектр професій, доступних для освоєння в режимі онлайн стає все ширше, процес впровадження та використання сучасних технологій освіти охоплює все більше областей. Отримання нових знань на відстані дозволяє навчитися самодисципліні, планувати час, вчитися в зручному для себе темпі, не змінюючи при цьому звичного способу життя.