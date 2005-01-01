Тарифи на тепло і гарячу воду: Кабмін переклав відповідальність на місцеву владу

З 20 травня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго.

Уряд України більш не буде продовжувати дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду діє тільки до 20 травня 2021 року і далі ціна перестає регулюватися державою. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 19 травня.

З завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати газ для них за фіксованою ціною, - сказав він.

За словами глави Кабміну, це надзвичайно важливий крок для створення повноцінного ринку газу.

- Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду, - повідомив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу. Вони отримають це право навіть в разі заборгованості за газ, додав прем'єр.

- Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно. Доручив Мінрегіону і Міненергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між урядом і главами міст України. Міністерства повинні надати пропозиції щодо законопроекту про погашення заборгованості з різниці в тарифах перед ТКЕ, - резюмував Шмигаль.

В кінці квітня Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів у частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.

9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Меморандум передбачав заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що уряд знову вирішило скорегувати правила і умови нарахування комунальних субсидій українцям.