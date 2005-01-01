Найменший мікрочіп в світі поміщається всередині голки для ін'єкцій

Досягнення в галузі електроніки дозволяють створювати все більш мініатюрні медичні імплантати. Це означає, що перед вченими відкриваються нові горизонти для діагностики і лікування найрізноманітніших захворювань.

Чим менше імплантат, тим легше помістити його всередину організму і зручніше носити. Від крихітних імплантів, які встановлюються прямо в кровоносні судини, до татуювань з наночастинок, що змінюють колір - сучасні технології буквально кожен день пропонують нові, все більш неймовірні медичні рішення.

На сьогоднішній день у імплантованої електроніки є один спільний недолік - вона все ще вимагає маси додаткового обладнання. Численні чіпи, упаковка, дроти, зовнішні перетворювачі і батареї роблять всю систему надто громіздкою для комфортного використання.

Інженери з Колумбійського університету поставили перед собою амбітну мету: вмістити якомога більше функцій на одному чіпі і зробити його ... мікроскопічним. Найдивовижніше, що у них це вийшло.

Дослідники заявляють, що створили найменший у світі мікрочіп (точніше, цілу систему на чіпі) загальним обсягом менше 0,1 мм 3. Це означає, що його можна побачити тільки під мікроскопом.

Для бездротової комунікації з пристроєм і його підзарядки дослідники використовують ультразвук. Зазвичай для цього застосовується радіозв'язок, проте даний пристрій такий малий, що електромагнітні хвилі виявилися занадто довгими для нього.

Новий мікрочип обладнаний температурним сенсором, хоча потенційно його можна оснастити приладами для самих різних медичних вимірювань.

Можливості цього пристрою вже продемонстрували на живих лабораторних мишах. До семи таких мікрочіпів можна ввести в організм з внутрішньом'язовою ін'єкцією і зчитувати їх показники за допомогою ультразвуку.

"Ми хотіли побачити, наскільки маленьким можна зробити працюючий мікрочіп. Це нова ідея" чіпа як системи "- чіпа, який сам по собі є повноцінною функціонуючою електронною системою. Це революційний прорив в розробці бездротових мініатюрних імплантуючих пристроїв, які зможуть зчитувати різні показники, отримати клінічне застосування, і з часом отримати схвалення для використання на людях ", - пояснює провідний автор роботи професор Кен Шепард (Ken Shepard) зі Школи інженерної справи і прикладних наук Колумбійського університету.