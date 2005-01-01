Тротуарная плитка Лайнстоун 90 – преимущества материала

Тротуарная плитка – строительный материал, предназначенный для благоустройства территорий. Его используют для обустройства пешеходных дорожек, аллей, парковой, придомовых территорий и пр.

Материал универсален и может использоваться как для обустройства парков, так и для парковок. Часто, ее используют для обустройства частных территорий, где нужно выложить красивые, долговечные дорожки.

Популярность тротуарной плитки легко объяснить – она имеет привлекательный внешний вид, проста в монтаже и стоит недорого. Изделия легко ремонтировать, достаточно вытащить поврежденный блок и заменить его на новый.

Преимущества материала перед аналогами

Стоит отметить, что тротуарная плитка Лайнстоун 90 имеет массу преимуществ перед аналогичными материалами. Рассмотрим ключевые особенности блоков:

На поверхности готовых дорожек и площадок не скапливается вода. Вся жидкость уходит сквозь швы и поверхность быстро высыхает. В период заморозков на ней не образуется лед;

Экологическая безопасность. При нагреве материал не выделяет вредных веществ в воздух, способных навредить здоровью человека;

При грамотной эксплуатации, плитка прослужит 12-15 лет, без последующей замены и ремонта;

Тротуарная плитка обладает высокой прочностью и способна выдерживать нагрузки в пределах 600 кг/1 см²;

Привлекательный внешний вид. В каталоге представлен широкий ассортимент плитки Лайнстоун 90, в различных цветовых гаммах;

В сравнении с асфальтовым покрытием, тротуарная плитка легко ремонтируется – достаточно вынуть поврежденный элемент и установить новый.

Широкий ассортимент расцветок позволяет создать уникальное в своем роде оформление приусадебной территории.

Основы выбора материала

При выборе новой тротуарной плитки, специалисты обращают внимание на параметры:

Показатели прочности. Чтобы определить ее самостоятельно, достаточно постучать по блоку. Если звук глухой, лучше отказаться от покупки материала (возможно, при производстве, в раствор добавили слишком много воды, от этого блок быстро раскрошится и потребуется ремонт);

Не стоит выбирать слишком дешевые варианты;

Не стоит выбирать ярко окрашенные изделия – в них содержится слишком много красящего пигмента, который под воздействием дождя и солнца быстро потеряет свой вид, покроется пятнами и потускнеет;

На материале не должно быть трещин и сколов;

На обратной стороне плитки не должно быть желтых пятен (они указывают на содержание в блоке глинистого песка).

С учетом данных правил можно выбрать качественную, ударопрочную плитку, способную прослужить долгие годы, без замены и ремонта. Выбрав материал от Сириус Строй на сайте siriusstroy.com.ua, вы сделаете ставку на надежность.