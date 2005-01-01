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Тротуарная плитка Лайнстоун 90 – преимущества материала
Тротуарная плитка – строительный материал, предназначенный для благоустройства территорий. Его используют для обустройства пешеходных дорожек, аллей, парковой, придомовых территорий и пр.
Материал универсален и может использоваться как для обустройства парков, так и для парковок. Часто, ее используют для обустройства частных территорий, где нужно выложить красивые, долговечные дорожки.
Популярность тротуарной плитки легко объяснить – она имеет привлекательный внешний вид, проста в монтаже и стоит недорого. Изделия легко ремонтировать, достаточно вытащить поврежденный блок и заменить его на новый.
Преимущества материала перед аналогами
Стоит отметить, что тротуарная плитка Лайнстоун 90 имеет массу преимуществ перед аналогичными материалами. Рассмотрим ключевые особенности блоков:
Широкий ассортимент расцветок позволяет создать уникальное в своем роде оформление приусадебной территории.
Основы выбора материала
При выборе новой тротуарной плитки, специалисты обращают внимание на параметры:
С учетом данных правил можно выбрать качественную, ударопрочную плитку, способную прослужить долгие годы, без замены и ремонта. Выбрав материал от Сириус Строй на сайте siriusstroy.com.ua, вы сделаете ставку на надежность.
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