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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Новий український правопис знову в силі: суд скасував його скасування
Однак це ще не фінал - попереду касаційна скарга.
Київський апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який в січні припинив дію нового українського правопису. Таким чином, воно як і раніше в силі. Про це 11 травня в своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець.
- Зараз апеляційний суд скасував рішення ОАСК, з українського правопису. Підстави дізнаємося пізніше, - написав адвокат.
Кравець також заявив, що його команда буде подавати касаційну скаргу.
Як раніше пояснював міністр юстиції Денис Малюська (а саме Мін'юст і оскаржив рішення ОАСК), це означає, що:
український правопис, затверджено в 2019 році, залишається в силі.
учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений в 2019 році, і готуватися за ним в ЗНО в цьому році.
Малюська пояснював також, що норми нового правопису і не припиняли діяти, так як до розгляду апеляції рішення ОАСК не рахується який набрав чинності.
ОАСК в січні 2021-го скасував норми нового правопису за позовом саме Ростислава Кравця.
- Ми засновували свій позов на процесуальні порушення - тобто відсутності публікації, громадського обговорення, тому, що ініціатором виступило безпосередньо МОН, яке не є розробником правопису. Крім того, був ще цілий ряд процесуальних порушень, про які, до речі, писало і саме Міністерство юстиції, відмовляючись узгоджувати цю постанову Кабінету міністрів, - пояснював тоді адвокат.
Історія питання
22 травня 2019 року Кабінет міністрів затвердив нову редакцію правопису, яка передбачає зміни слів іноземного походження. Нововведення вступили в чинність 3 червня 2019 року. У зв'язку з тим, що нові норми ще не устоялися, прийнято рішення до 2024 року на ЗНО нові норми правопису не перевіряти.
Ці норми, зокрема, передбачають, що тепер в іноземних словах можна використовувати як "г", так і "ґ" - "Гуллівер" і "Ґуллівер". У словах грецького "ф" стала "т": "анафема" - "анатема", "ефір" - "етер", "міфологія" - "мітологія". Слова з першими іноземними частками втратили дефісів і пишуться разом: "експрезідент", "пресконференція". "Пів" в значенні "половина" пишеться окремо: пів Києва, пів яблука.
5 червня 2019 го мама однієї зі школярок подала в суд на Кабінет міністрів через нові редакції українського правопису. Потім стало відомо ще про один позов - його подала ГО "Правова держава".
Позивач Юлія Піргас, яка зараз навчається у 8-му класі, обгрунтувала свої претензії тим, що прийняття нового правопису змінює українську мову, яка вивчається в школі, і це може вплинути на здачу Зовнішнього незалежного оцінювання, пристрій на державну службу, де потрібен сертифікат .
Окружний адміністративний суд Києва 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів від 22 травня 2019 року, яким було затверджено нову редакцію українського правопису. На це рішення була подана апеляція.
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