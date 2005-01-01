Членство України в НАТО: реальність чи міф

Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" підтвердив, що стратегічним курсом країни є набуття повноправного членства України в Європейському союзі і НАТО. Президент України також зізнався, що очікує найближчим часом "потужного сигналу" від Альянсу.

Україна може стати основним союзником США поза НАТО

А поки колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес на конференції "Україна у Вашингтоні", організованої Фондом "США - Україна", заявив, що в першу чергу Америці слід надати Києву статус свого основного союзника поза Альянсу.

"Україна повинна отримати статус основного союзника поза НАТО. Це слід зробити, щоб змінити дискусію і послати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива", - сказав Ходжес.

Без цього статусу, на думку американського генерала, "немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США і Україна не створять подібні механізми".

А Верховна Рада може найближчим часом звернутися до американського Конгресу з проханням про надання Україні відповідного статусу. Проект про це вже зареєстрований в парламенті від партії "Європейська солідарність". Цю ідею підтримують і інші політичні сили, в тому числі і партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Що дає статус основного союзника Америки

Американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, але не є членами Північноатлантичного альянсу.

Введення такого статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь в ряді обмежених контртерористичних заходів, поставку обмежених видів озброєння, спільну участь в космічних проектах.

Основні союзники США поза НАТО також отримують додаткові військові і фінансові вигоди. У 2014 році в Конгрес був внесений законопроект, згідно з яким цей статус може бути наданий також Грузії, Молдавії і Україні. Але тоді адміністрація Барака Обами не надала нашій країні статус основного союзника поза НАТО, побоюючись ускладнення відносин з Росією.

На сьогодні цей статус союзника США поза НАТО мають 18 країн (в тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія).

США не будуть захищати країну-союзника

Але статус основного союзника поза НАТО не передбачає колективної оборони, а це значить, що США не будуть воювати за державу-партнера. "Це не гарантії безпеки. Але це розширений статус, який дає можливість отримувати додаткове обладнання, поставки в оборонній сфері. Статус основного партнера США поза НАТО відкриває двері для отримання більшої кількості військового обладнання для проведення більшої кількості тренувань між арміями. Це підвищить безпеку України" , - пояснив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Екс-посол США в ході онлайн-конференції "Діалог з питань безпеки" заявив, що отримати такий статус простіше, ніж підписати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) з НАТО. "Сполучені Штати можуть продемонструвати тверду підтримку і міцні відносини з Україною, надавши їй статус основного союзника США поза НАТО", - зазначив дипломат.

Україна націлилася на План дій щодо членства в НАТО ...

А поки НАТО включило Україну в минулому році до Програми розширених можливостей. Це дає країні-партнеру НАТО регулярні політичні консультації з питань безпеки, розширений доступ до програм взаємодії та навчань, обмін інформацією та більш тісне об'єднання під час кризи і підготовки операцій. Зараз Програма розширених можливостей надана Австралії, Фінляндії, Грузії, Йорданії та Швеції.

Але при цьому в Альянсі наголосили, що це рішення ніяк не наближає отримання Києвом Плану дій з отримання членства (ПДЧ) в НАТО. Проте українська влада хоче отримати його. Президент Володимир Зеленський в недавньому інтерв'ю італійському виданню La Repubblica зазначив: "Ми розуміємо, що Україна повинна відповідати стандартам НАТО, і проводимо необхідні реформи. Але не можна все зводити тільки до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії ".

ПДЧ - це комплекс заходів з підготовки країни до прийняття в Альянс через впровадження військових і демократичних стандартів НАТО і ОБСЄ. Ось список зобов'язань, які повинен виконати кандидат в члени НАТО.

Не всі країни-члени Альянсу готові надати Києву ПДЧ. І справа навіть не в придуманому аргументі про те, що в НАТО не приймають країни, які мають територіальні суперечки з сусідами. Насправді такої вимоги в статуті НАТО немає, що і підтверджує давній конфлікт між двома членами Альянсу - Туреччиною і навколо острова Кіпр.

Головною причиною небажання приймати Україну в НАТО, є боязнь прямого військового зіткнення з Росією.

Адже якби Україна стала членом Блоку до початку кризи в Донбасі і анексії Криму, то НАТО просто була б зобов'язано військовим шляхом захищати Україну. А це повноцінна війна в центрі Європи з усіма витікаючими з цього наслідками. Європейські союзники України, в першу чергу Німеччина і Франція, не хочуть зайвий раз дратувати Росію.

Крім цього, згідно з 10-ї статті Північноатлантичного договору, рішення про прийняття в Альянс має прийматися членами НАТО одностайно. Незгода тільки одного з 28 держав є достатньою правовою перешкодою для приєднання до НАТО. Зараз претензії до України має Угорщина, проти вступу виступають Німеччина, Франція, Італія і ряд інших європейських держав.

У самому Альянсі також вважають, що процес вступу України в НАТО займе років 10, а незалежні експерти вважають, що ми не зможемо претендувати на членство найближчі 20 років. Наприклад, Чорногорія, яка в минулому році стала членом НАТО, йшла до цього 14 років.

Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" підтвердив, що стратегічним курсом країни є набуття повноправного членства України в Європейському союзі і НАТО. Президент України також зізнався, що очікує найближчим часом "потужного сигналу" від Альянсу.

Україна може стати основним союзником США поза НАТО

А поки колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес на конференції "Україна у Вашингтоні", організованої Фондом "США - Україна", заявив, що в першу чергу Америці слід надати Києву статус свого основного союзника поза Альянсу.

"Україна повинна отримати статус основного союзника поза НАТО. Це слід зробити, щоб змінити дискусію і послати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива", - сказав Ходжес.

Без цього статусу, на думку американського генерала, "немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США і Україна не створять подібні механізми".

А Верховна Рада може найближчим часом звернутися до американського Конгресу з проханням про надання Україні відповідного статусу. Проект про це вже зареєстрований в парламенті від партії "Європейська солідарність". Цю ідею підтримують і інші політичні сили, в тому числі і партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Що дає статус основного союзника Америки

Американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, але не є членами Північноатлантичного альянсу.

Введення такого статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь в ряді обмежених контртерористичних заходів, поставку обмежених видів озброєння, спільну участь в космічних проектах.

Основні союзники США поза НАТО також отримують додаткові військові і фінансові вигоди. У 2014 році в Конгрес був внесений законопроект, згідно з яким цей статус може бути наданий також Грузії, Молдавії і Україні. Але тоді адміністрація Барака Обами не надала нашій країні статус основного союзника поза НАТО, побоюючись ускладнення відносин з Росією.

На сьогодні цей статус союзника США поза НАТО мають 18 країн (в тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія).

США не будуть захищати країну-союзника

Але статус основного союзника поза НАТО не передбачає колективної оборони, а це значить, що США не будуть воювати за державу-партнера. "Це не гарантії безпеки. Але це розширений статус, який дає можливість отримувати додаткове обладнання, поставки в оборонній сфері. Статус основного партнера США поза НАТО відкриває двері для отримання більшої кількості військового обладнання для проведення більшої кількості тренувань між арміями. Це підвищить безпеку України" , - пояснив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Екс-посол США в ході онлайн-конференції "Діалог з питань безпеки" заявив, що отримати такий статус простіше, ніж підписати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) з НАТО. "Сполучені Штати можуть продемонструвати тверду підтримку і міцні відносини з Україною, надавши їй статус основного союзника США поза НАТО", - зазначив дипломат.

Україна націлилася на План дій щодо членства в НАТО ...

А поки НАТО включило Україну в минулому році до Програми розширених можливостей. Це дає країні-партнеру НАТО регулярні політичні консультації з питань безпеки, розширений доступ до програм взаємодії та навчань, обмін інформацією та більш тісне об'єднання під час кризи і підготовки операцій. Зараз Програма розширених можливостей надана Австралії, Фінляндії, Грузії, Йорданії та Швеції.

Але при цьому в Альянсі наголосили, що це рішення ніяк не наближає отримання Києвом Плану дій з отримання членства (ПДЧ) в НАТО. Проте українська влада хоче отримати його. Президент Володимир Зеленський в недавньому інтерв'ю італійському виданню La Repubblica зазначив: "Ми розуміємо, що Україна повинна відповідати стандартам НАТО, і проводимо необхідні реформи. Але не можна все зводити тільки до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії ".

ПДЧ - це комплекс заходів з підготовки країни до прийняття в Альянс через впровадження військових і демократичних стандартів НАТО і ОБСЄ. Ось список зобов'язань, які повинен виконати кандидат в члени НАТО.

Не всі країни-члени Альянсу готові надати Києву ПДЧ. І справа навіть не в придуманому аргументі про те, що в НАТО не приймають країни, які мають територіальні суперечки з сусідами. Насправді такої вимоги в статуті НАТО немає, що і підтверджує давній конфлікт між двома членами Альянсу - Туреччиною і навколо острова Кіпр.

Головною причиною небажання приймати Україну в НАТО, є боязнь прямого військового зіткнення з Росією.

Адже якби Україна стала членом Блоку до початку кризи в Донбасі і анексії Криму, то НАТО просто була б зобов'язано військовим шляхом захищати Україну. А це повноцінна війна в центрі Європи з усіма витікаючими з цього наслідками. Європейські союзники України, в першу чергу Німеччина і Франція, не хочуть зайвий раз дратувати Росію.

Крім цього, згідно з 10-ї статті Північноатлантичного договору, рішення про прийняття в Альянс має прийматися членами НАТО одностайно. Незгода тільки одного з 28 держав є достатньою правовою перешкодою для приєднання до НАТО. Зараз претензії до України має Угорщина, проти вступу виступають Німеччина, Франція, Італія і ряд інших європейських держав.

У самому Альянсі також вважають, що процес вступу України в НАТО займе років 10, а незалежні експерти вважають, що ми не зможемо претендувати на членство найближчі 20 років. Наприклад, Чорногорія, яка в минулому році стала членом НАТО, йшла до цього 14 років.