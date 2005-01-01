В Україні з'явиться новий вуз

Кабмін постановив створити Київський інститут Національної гвардії України.

В Україні з'явиться новий вищий навчальний заклад. Новий вуз буде називатися так: Київський інститут Національної гвардії України. Відповідне рішення було затверджено 19 травня на засіданні Кабміну.

Новий ВНЗ з'явився шляхом виділення київського факультету зі складу Національної академії Національної гвардії України. У навчальному закладі готуватимуть кадри для комплектування посад офіцерського складу Нацгвардії. Навчання в інституті здійснюють за рахунок бюджету, передбаченого для Міністерства внутрішніх справ на 2021 рік.

Здобувачі освіти київського факультету Нацакадемії Нацгвардії України продовжують навчання в Київському інституті Нацгвардії України. Відзначається, що таке рішення дозволить підтримати спроможність Нацгвардії в підготовці кваліфікованих кадрів.

Раніше Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться "потужний університет" для підготовки фахівців з кібербезпеки.

Також повідомлялося, що Кабмін вирішив заснувати в Дніпрі новий вуз - Український державний університет науки і технологій. Він об'єднає два вже існуючих навчальних закладів - залізничний університет і металургійну академію.