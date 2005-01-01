Образование за рубежом для украинских студентов

В последнее время многие студенты желают учиться за границей. Наиболее востребованной страной, в которой учеба более доступна для украинцев является Германия. Парни и девушки стремятся поступить в германские вузы, так как образование в этой стране даст мощный прорыв в их знаниях и последующих действиях.

Часто после окончания учебы студенты получают место работы в международных компаниях и остаются жить за границей. Получив высшее образование за рубежом, студенты могут рассчитывать на успешную карьеру. Германский диплом подтверждает высокий уровень профессионализма, а также знания немецкого и английского языков. По статистическим исследованиям видно, что образование в германии для украинцев обходится абитуриентам дешевле чем в родной стране. К тому же, учась за границей, студенты могут:

получать стипендии и гранты;

самостоятельно составлять план посещения лекций;

работать и подрабатывать во время учебы;

в течении 1.5 года после окончания учебы искать работу по специальности.

Студенты могут выбрать любую профессию от экономиста и медика до творческих специальностей. Главное что понадобится при поступлении, так это хорошее знание немецкого языка.

Правила поступления студентов из Украины в вузы Германии

Вступительных экзаменов нет, только тест по знанию немецкого языка. Ехать учиться могут молодые специалисты, обучавшиеся в высшем учебном заведении своей страны в течение одного года. Если учащиеся окончили только школу, то им необходимо будет пройти подготовительные курсы, длительностью два семестра.

Немецким представительством в Украине является подготовительный колледж Start Study. В заведении оказывают школьникам полноценную помощь при поступлении в вузы. В колледже проводятся подготовительные курсы, тестирование и сдача экзаменов. Также осуществляется визовое сопровождение и помощь в оформлении документов.

При выезде из Украины на обучение потребуется оформление учебной визы. При поступлении документ выдается на три месяца, а в случае зачисления в вуз, продлевается на год. Абитуриентам, которые уже учатся, выдается студенческая виза, действующая до окончания всей учебы.

Подготовительный колледж Start Study — помощь при поступлении

При обращении в колледж, клиенты получают профессиональную консультацию. Специалисты анализируют исходные данные ученика, учитывают средний балл и подбирают рейтинговые вузы. Клиент выбирает из предложенных учебных заведений университет и соответствующий факультет.

После этого компания переправляет пакет документов в Германию. Осуществляется подача документов в приемную комиссию, заполняется электронная анкета и по необходимости ведется переписка с университетом. Компания также помогает подобрать первоначальное жилье, оказывает помощь в оформлении страхования, а также консультирует об этапах прохождения собеседования в посольстве.

Образовательное агентство Start Study уже много лет готовит школьников к сдаче экзамена TestAS. В некоторых университетах, например по таким направлениям как медицина и инженерия наличие прохождения данного теста обязательно. Также в колледже проводятся курсы немецкого языка, которые дают гарантию на последующее поступление в вузы Германии.