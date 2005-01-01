Как сделать ремонт в максимально сжатые сроки

Это невозможно! – воскликнут многие и начнут повторять народные мудрости на тему того, что ремонт – это стихийное бедствие, и закончить его невозможно, только прекратить. На самом деле есть способ оперативно освежить оформление квартиры или дома, не потратив при этом уйму времени и лишние средства. Главным помощником в этом деле будет лакокрасочная продукция.

Во-первых, вас спасет четкое планирование. Это эффективное средство от затягивания ремонтного процесса. Четко определитесь, что и как, с применением каких материалов будете делать. Четко следуйте этому плану. Не стоит поддаваться искушению сделать все и сразу и устроить в квартире масштабную революцию.

Во-вторых, сосредоточьтесь на главных задачах – обновление стен, пола и потолка. Все это можно сделать за счет минимальных усилий и трат.

Оптимальное решение для стен

Наиболее рациональная идея – покрасить стены качественной интерьерной краской. Окрашивание моментально преображает жилые помещения. Для удобства обратитесь в магазин красок Farba Service и закажите с доставкой все необходимые материалы и инструменты. Для того, чтобы быстро навести красоту в комнате, нужно очистить стены от старого покрытия, нанести шпатлевку, отшлифовывать (если в этом есть необходимость), прогрунтовать и покрасить в два слоя интерьерной краской.

Что касается дизайна, то можно прибегнуть к беспроигрышному ультрамодному варианту – окрашиванию в белый цвет и его оттенки. Такой цвет на стенах приблизит интерьер к популярному скандинавскому стилю. Еще одна актуальная идея – геометрическое окрашивание. Смело берите краски контрастных цветов, малярную ленту, кисти и валики, и создавайте авторский дизайн в своей комнате. Это гораздо смелее, индивидуальнее и оригинальнее, чем скучные обои в мелкий цветочек.

Быстрые идеи для пола и потолка

При условии, что пол в вашем помещении освобожден от старого покрытия, ровный и сухой, то буквально в считанные часы можно легко положить линолеум, ламинат или даже паркетную доску. Все эти материалы созданы таким образом, чтобы максимально облегчить монтаж покрытия. Наиболее бюджетный – линолеум. Есть даже линолеум из натуральных материалов (в составе их до 95 процентов!).

Долговечное покрытие для потолка, которое можно реализовать без лишней грязи и быстро – натяжные потолки. Выглядят они нарядно, монтируются легко, и прослужат десятки лет без косметических обновлений.