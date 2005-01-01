Ліки від серця допомагають проти ожиріння

Антиаритмічний препарат дигоксин повертає жировим клітинам нормальний обмін речовин.

Буває, що ліки проти однієї хвороби виявляється ефективним проти іншої хвороби, як ніби ніяк не пов'язаної з першою. Наприклад, ми писали, як препарат від алкоголізму губить ракові клітини, як ліки від діабету заважає розмножуватися ВІЛ, як ліки від грипу може врятувати від сепсису і як антихолестеринові препарати допомагають пережити COVID-19. І ось ще один приклад: у статті в Nature Metabolism співробітники Національного онкологічного центру Іспанії повідомляють, що серцевий препарат дигоксин може бути цілком ефективним проти ожиріння.

Дигоксин - одне з найпопулярніших антиаритмічних засобів. Він діє на мембранний фермент, від якого залежить потік іонів натрію і калію і їх концентрація по обидві сторони мембрани. Під впливом дигоксину в серцевій клітині підвищується концентрація натрію, і це запускає цілий ланцюжок подій, що коригують роботу серця. Але у дигоксину є й інший ефект - він пригнічує синтез імунного сигнального білка інтерлейкіну - 17а (IL-17A), який стимулює запалення. Виходить, якщо дигоксин зменшує кількість IL-17A, він повинен працювати як протизапальний засіб.

При цьому вже давно відомо, що ожиріння пов'язане із запаленням. Запальних білків, взагалі кажучи, існує не один і не два. Однак дослідникам вдалося показати, що IL-17a – якраз той запальний білок, який безпосередньо діє на жирову тканину, змінюючи в ній метаболічні настройки. Через IL - 17a обмін речовин в жирових клітинах стає такий, що підвищується ймовірність і ожиріння, і діабету другого типу, і серцево-судинних захворювань.

Дигоксин же повертав клітини в нормальний метаболічний стан. У мишей, що ожиріли на висококалорійній дієті, вже через кілька тижнів на дигоксині зменшувалася вага, і, що важливо, ніяких побічних ефектів у них не проявлялося. Ефект тривав як мінімум вісім місяців, тобто стійкості до препарату у мишей не виникало.

Які саме клітини виділяють інтерлейкін-17а, що діє на жирову тканину, і як певна дієта підвищує рівень запального сигналу, автори роботи поки не знають. Втім, це не заважає далі експериментувати з дигоксином. На його користь говорить те, що використовують його в медицині давно. Але використовують його все ж безпосередньо для серця. Як він буде діяти на людський жир і чи можна його використовувати при ожирінні, так само потрібно ще перевірити.