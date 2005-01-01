Зеленський розповів, чим Україна-2021 відрізняється від України 2014

Наша країна не перестане боротися за мир дипломатичним шляхом, але в разі чого буде себе захищати.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 20 квітня записав велике відеозвернення до співгромадян, присвячене ситуації на Донбасі і на кордонах України. Мету свого послання глава держави озвучив прямо.

- Всі ми однаково маємо розуміти, що відбувається і що нам потрібно робити. Що є сьогодні? І що буде завтра? - зазначив Зеленський

Що відбувається сьогодні?

Зеленський констатував, що біля наших державних кордонів сконцентрована велика кількість російських військ. Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем.

- Хвилює це нас? Так. Вимагає Україна і її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона хоче миру, але одночасно створює всі передумови для ескалації.

Це логічно? Ні. Але це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні.

Хоче війни України? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.

Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.

Що, на думку Зеленського, потрібно робити громадянам України

Перше, що закликає зробити глава держави - усвідомити, що загрозу представляють не тільки чужі війська, а й наші емоції, а також те, як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо.

- Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, "надійним" джерел ЗМІ, інсайд анонімним телеграм-каналам? Чуткам в маршрутці, на ринку і біля під'їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих в Міноборони і по секрету поділилися секретною інформацією? А головне - треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси? - риторично запитує президент.

Ні на кого не натякаючи, Зеленський згадав в цьому ряду також "політиків, які є героїчними полководцями в фейсбуці і твіттері".

- Які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей. А найстрашніше - політиків, для яких перемогою буде поразка країни і можливість сказати: "ми ж говорили і попереджали", - зазначив президент.

"Україна-21 не має ілюзій"

Головний меседж Зеленського для громадян України - "ми не боїмося". Так, треба бути пильними, але боятися не потрібно, тому що Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.

- Ми не боїмося, тому що Україна-21 не має ілюзій. Зрозуміло, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а може вдарити в спину. Тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії і знає, що буде робити в разі будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмося, у нас є неймовірна армія і неймовірні захисники, - нагадав президент. - У них є якісне оснащення і зброя, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-якому і максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд або проліт нашою землею небажаним гостям - заборонений і неможливий.

"Ми не боїмося"

Ми не боїмося, у нас ганебне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, вночі, в спеку і мороз.

Ми не боїмося, тому що ми - прекрасна нація прекрасних людей. Військових, лікарів, вчених, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми - нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі і народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе. І всі ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, кисті, шпателі, граблі та лопати і захистити свою землю. Тому що іншого у нас немає. Тому бігти не збираємося. Тому здаватися не звикли.

Ми не боїмося, тому що є і потужна підтримка міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великобританії, Туреччини, з Президентом Ради Європи та Генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, - на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Чи готові підтримувати нас фінансово. Готові вводити все більше жорстких санкцій і приймати жорсткі резолюції. Це правильно, необхідно, і за все це Україна щиро вдячна.

"Чи готовий світ до вирішення складних завдань?"

У той же час, підкреслює Володимир Зеленський, громадянам України дуже потрібно розуміти, на що ще готовий світ заради підтримки нашої країни.

- Як і ким саме ви допоможете нам, якщо деякі знову проігнорують кордони в центрі Європи? Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею - всьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість. Всім нам може знадобитися рішучість? - запитує український лідер.

Зеленського цікавить, готовий світ до вирішення складних завдань і перестане він в разі широкомасштабної агресії з боку РФ ховатися від неприємних питань, зокрема - щодо Ради Безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, "Північного потоку - 2".

- Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на восьмому році війни країна, яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку партнерів не просто "з трибун", а безпосередньо на полі, пліч-о-пліч - як гравці однієї команди, - резюмував Зеленський.

У цьому ж відео Зеленський звернувся безпосередньо до Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися для переговорів у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.