Новий закон про ЖКГ: готуємося платити абонплату за тепло і воду

Експерти кажуть, що платіжок за комуналку стане ще більше, а значить, витрати на утримання і експлуатацію житла виростуть.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2458, який лежав у нього на підпис з грудня 2020 го. Цей документ під хитрою назвою "Про врегулювання питань у сфері надання житлово-комунальних послуг, в тому числі розблокування тарифів теплокомуненерго" може принести багато сюрпризів мешканцям багатоквартирних будинків.

Що в документі

Документ, здавалося б, має благу мету. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він покликаний виправити законодавчу колізію, через яку з травня 2018 року біля НКРЕКУ відсутні повноваження щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, при цьому місцевій владі ці повноваження не передані.

Але на практиці це означає, що відкривається дорога до безконтрольного підвищення тарифів на тепло. Особливо в світлі запровадження річних тарифів на газ і подорожчання блакитного палива з 1 травня. Адже до сих пір продовжують діяти тарифи на виробництво тепла, встановлені в 2018 році. Законом запропоновано усунути цю колізію, що дозволить НКРЕКУ встановлювати тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Тепер Кабміну не доведеться укладати з місцевою владою меморандуми - НКРЕКУ зможе своїм рішенням підвищувати тарифи як завгодно.

Ще одна мета документа - вдосконалення чинного законодавства в сфері ЖКГ. А також врегулювання питань, пов'язаних з необхідністю прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішень про модель договірних відносин з виконавцями комунальних послуг.

Законопроект, зокрема, передбачає окремі тарифи для будинків, де встановлено індивідуальний тепловий пункт. Тобто такі будинки зможуть купувати певну кількість тепла, і "догрівати" батареї мешканців своїми силами. Правда, таких будинків поки що мало, так що для переважної більшості абонентів від цього пункту нічого не зміниться.

Крім того, документ передбачає наступні основні зміни:

одномоментний перехід на нові договори про надання комунальних послуг тих споживачів, які ще не вибрали модель договірних відносин з постачальниками;

впровадження публічних договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, а також поводження з побутовими відходами, що дозволить спростити процедуру укладання таких договорів;

впровадження обов'язкового надання виконавцями комунальних послуг інформації своїм споживачам про якість таких послуг по кожному будинку окремо з допомогою веб-сайту;

надання права співвласникам багатоквартирного будинку в будь-який час змінювати вид договору в разі прийняття ними рішення про вибір моделі договірних відносин в будинку;

надання органам місцевого самоврядування права проводити конкурси за призначенням управителів багатоквартирних будинків тільки в разі отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку з проханням призначити керуючого.

Спробуємо перевести всю цю законодавчу писанину нормальною людською мовою.

Що кажуть експерти

Як кажуть експерти, цей закон повністю віддає внутрішньобудинкові мережі на баланс співвласникам багатоквартирного будинку. Тепер постачальник води або тепла відповідає тільки за труби до загальнобудинкового лічильника, а все що всередині будинку - його не стосується. Всі витрати на ремонт і утримання цих мереж лягають на плечі мешканців, а проводити їх будуть окремі компанії. І платіж за це додасться до вже існуючих.

- Тобто договір між монополістом і споживачем полягає таким чином, що постачальник тепла або води зобов'язаний доставити тепло або воду тільки до входу в будинок, - пояснює юрист Марія Коваль. - Внутрішні мережі буде обслуговувати ті, кому це доручить ОСББ або керуюча компанія. Тобто всі прориви труб і ремонти всередині будинку - це головний біль і витрати самих мешканців.

Крім того, з'являться нові платежі: нинішній тариф (в який включено обслуговування всієї системи поставок води або тепла) розділять на кілька окремих. Робиться це нібито з метою зруйнувати монополію на ринку. Адже якщо у споживача буде вибір, у кого зробити той чи інший вид робіт, це повинно в ідеалі привести до зниження цін на такі роботи і поліпшення їх якості. Правда, це все тільки в теорії. Адже допускатися на цей ринок буде тільки вузьке коло компаній, які можуть бути безпосередньо пов'язані з монополістами.

Зате платіжок стане в рази більше. Публічний договір приєднання по послугах тепла, гарячої та холодної води передбачає по три платежу кожен. Разом, ми отримуємо дев'ять платіжок по воді і теплу:

по теплу - плата за послугу з постачання теплової енергії, плата за послугу з постачання гарячої води, плата за абонентське обслуговування;

по воді - плата за послугу з централізованого водопостачання, плата за послугу з централізованого водовідведення, плата за абонентське обслуговування.

За електроенергії та газу для споживачів теж можуть з'явитися нові платежі. Окремо доведеться платити за експлуатацію внутрішніх мереж.

Правда, підписаний документ вже має правову колізію. Наприклад, він передбачає, що органи місцевого самоврядування зобов'язані були провести конкурси по призначенню управителів багатоквартирних будинків, в яких станом на 1 січня 2021 роки не створено ОСББ і співвласниками не прийнято рішення про форму управління будинком. Але закон підписаний 29 квітня, і місцева влада просто не зможуть його виконати.

Експерти кажуть, що в цілому комунальні послуги відразу після цього можуть подорожчати.

- Вартість обслуговування багатоквартирного будинку буде включати в себе плату за житлову послугу на утримання будинку та прибудинкової території, утримання ліфтів, покупку електроенергії для утримання будинку, поточний ремонт будинку, а також винагороду управителю, - пояснює глава Житлового союзу України Олександр Скубченко. - Для більшості будинків управителі будуть визначені "зверху" - "переможуть" в конкурсах ті ж компанії, що і зараз обслуговують будинки, адже ринок штучно монополізований. Але найгірше в тому, що тепер ціна їх послуг не буде чимось обмежена: ні державою, ні конкуренцією.

За його словами, після затвердження Кабміном типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг та через 30 днів після їх опублікування на сайті мерії або виконавця послуг такі договори будуть вважатися в'язнями автоматично з усіма споживачами.

- З моменту автоматичного приєднання споживачі оплачуватимуть, наприклад, не централізоване опалення, як зараз, одним платежем, а чотири платіжки - плату за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії, плату за поставку теплової енергії, плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії, плату за обслуговування і заміну вузлів обліку теплової енергії. Така ж схема буде з постачання гарячої води. До оплати самого газу і абонплати за трубу, а також рахунках за електроенергію додаються плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газо- та електропоставки.

У підсумку, за словами експерта, послуг ЖКГ стане більше, і ці послуги стануть дорожче.

- Якість послуг ЖКГ при цьому краще не стане, - говорить експерт. - Порядку в ЖКГ більше теж не стане. Адже це все робиться не заради споживачів, а на догоду монополістам.

Коли чекати збільшення кількості платіжок?

Закон повинен набути чинності з 1 травня. Але через те, що Володимир Зеленський майже півроку його не підписував, імплементація його положень затягнеться. На початку місцевій владі потрібно буде провести конкурси для обслуговуючих компаній, а потім опублікувати договори, після чого ті вступлять в силу тільки через 30 днів. Швидше за все, нові правила запрацюють не раніше липня-серпня, а, можливо, їх відтермінують і до осені.