Що привозять американські держсекретарі в Київ

Глава держдепу США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром України Денисом Шмигаль, іншими офіційними особами.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі з Блінкеном буде обговорюватися військова допомога, яку США можуть надати Україні, а також ряд економічних питань, особливо в енергетичній сфері. Як зазначив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, такий візит дозволить Україні прискорити процеси інтеграції до євроатлантичної співдружності.

Мадлен Олбрайт позбавила Україну півмільярда доларів

Головне, що тут потрібно розуміти, це те, що яким би щирим не було бажання США чимось допомогти Україні, воно ніколи не вийде за межі жорсткого захисту власних інтересів. Так, в 1998 році Україну відвідала держсекретар США Мадлен Олбрайт. І тоді приїзд глави Держдепу приніс нашій країні багатомільйонні збитки в американській валюті.

Справа в тому, що Україна мала намір взяти участь в будівництві атомної електростанції в Бушері (Іран) і поставляти турбіни в цю країну. Але, оскільки в той час у США з Іраном були дуже натягнуті стосунки, Мадлен Олбрайт екстрено прилетіла до Києва, щоб зірвати цей проект. Її візит тривав всього сім годин, і результатом стала відмова Києва від участі в російсько-українсько-іранському проекті будівництва атомної станції в Бушері. Втрати тільки "Турбоатому", основного українського підрядника бушерського проекту, тоді склали 500 мільйонів доларів.

Натомість США запропонували Україні так звану "Харківську ініціативу", сенс якої полягав в інвестиційному та технологічному співробітництві великих підприємств харківського регіону, де проводилися турбіни, з американськими компаніями. Але врешті-решт вона так і не була реалізована, а обсяг співпраці не перевищив 5 мільйонів доларів.

Правда, Україна натомість ще отримала і членство в Режимі контролю за ракетними технологіями (РКРТ), що дозволило їй взяти участь в проекті "Морський старт".

Колін Пауелл і Кондоліза Райс курирували "помаранчеву команду"

У 2005 році Україну відвідав держсекретар США Колін Пауелл. Він прибув до Києва на інавгурацію Віктора Ющенка. Цей візит глави Держдепу був покликаний дати потужний сигнал підтримки "помаранчевого руху" в Україні. Але ідилія тривала недовго. У тому ж році, але трохи пізніше, Україну відвідала новий держсекретар США Кондоліза Райс. Вона приїхала, щоб помирити "помаранчеву команду" після першого серйозного скандалу в її рядах з "любими друзями" Ющенка. Для чого в останній момент Райс внесла в програму свого перебування пункт про зустріч з Юлією Тимошенко.

"Важливо, щоб всі демократичні сили почали разом працювати над подальшими реформами, щоб досягти мети, поставлені" помаранчевою революцією ", - заявила тоді Райс. Однак її зусилля виявилися марними.

Кондоліза Райс тоді заявила, що США будуть підтримувати зусилля України щодо вступу до Світової організації торгівлі, членом якої Україна і стала в 2008 році. Що було б малоймовірно, якби не підтримка США.

Той візит Райс відбувся напередодні парламентських виборів 2006 року, але її підтримка не принесла успіху "помаранчевій команді". Найбільша кількість місць в парламенті отримали Партія регіонів і Блок Тимошенко. "Наша Україна" Ющенка зайняла тільки третє місце.

Хілларі Клінтон

Хілларі Клінтон приїжджала зондувати Януковича. Держсекретар США Хілларі Клінтон приїжджала в Україну в 2010 році. Вона відвідала Київ на тлі різкої зміни зовнішньополітичного курсу країни після приходу до влади Віктора Януковича. Буквально напередодні її приїзду пункт про вступ країни в НАТО було викреслено зі списку національних пріоритетів України. Тому Хілларі Клінтон приїжджала прозондувати, як далеко може зайти політичне керівництво України в своєму прагненні до співпраці з Росією.

Тоді держсекретар заявила, що двері в НАТО для України залишаються відкритими. А новий зовнішньополітичний курс України при Януковичі вона дипломатично назвала політикою "стратегічного балансування". При цьому відмова України від вступу в НАТО Клінтон назвала тимчасовим явищем і проявила готовність підтримати зміну позиції України, якщо така відбудеться.

Джон Керрі: ніякого НАТО

Наступним держсекретарем США, який відвідав Київ, був уже Джон Керрі. Глава Держдепу прибув в Україну в 2016 році перед самітом НАТО. Тоді він запевнив Київ, що санкції проти Росії будуть збережені до тих пір, поки Москва не виконає свої зобов'язання по Мінським угодам, і оголосив про додаткову гуманітарну допомогу. Але після його візиту до Києва на саміті НАТО в Варшаві було відсутнє згадування в підсумковій декларації про майбутнє членство в НАТО Грузії і України.

А за результатами візиту Джона Керрі США і Україна підписали документи про постачання американського обладнання для захисту українського кордону. Київ тоді отримав 14 контрбатарейних радарів для армії.

Рекс Тіллерсон привіз Курта Волкера

У 2017 році до Києва приїздив держсекретар США Рекс Тіллерсон. Його зустріч з президентом Петром Порошенко тривала 2 години. Він представив спецпредставника США по Україні Курта Волкера і заявив, що Вашингтон буде шукати можливості до того, щоб зрушити Мінський процес з мертвої точки: "Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінських угод, саме тому ми призначили спеціального представника Курта Волкера". Він також додав, що США мають намір координувати дії з "нормандської четвіркою".

Завданням Волкера було оживити зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод. Тоді у Вашингтоні розраховували на те, що спецпосланець в Києві буде вести діалог щодо врегулювання конфлікту з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, як це робила в адміністрації Обами заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

Крім цього, йшлося про створення нової інституційної ланки в українсько-російських відносинах. Це була спроба ввести США в Мінський процес без формального приєднання до нього. Всі ці спроби закінчилися безрезультатно.

Майк Помпео приїжджав, щоб "відбілити" Дональда Трампа

Держсекретар Майк Помпео приїжджав до Києва в 2020 році, в самий пік процесу імпічменту Дональда Трампа, який почався після його тиску на українське керівництво через компромат на Джо Байдена. Тоді глава Держдепу домагався від Володимира Зеленського визнання, що ніякого тиску Трампа на нього не було.

Візит проходив на не найкращому для України тлі. Висловлювання Майка Помпео свідчили, що керівництву США Україна не дуже цікава, а його візит потрібен тільки для того, щоб нівелювати критику на свою адресу.

Перед приїздом Помпео розгорівся скандал через його інтерв'ю журналістці найбільшої некомерційної мережі радіостанцій в США NPR Мері Келлі. Та розповіла, що перед візитом до Києва держсекретар США нецензурно вилаявся через її питання про звільнення екс-посла США в Україні Марі Йованович. Після завершення інтерв'ю Помпео також висловлював своє невдоволення тим, що його запитують про Україну, використав лайку і стверджував, що американцям Україна байдужа.