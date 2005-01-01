Тренди на ринку нерухомості: продавці дочекалися закінчення локдауна

Традиційно під час карантину падає кількість угод купівлі-продажу. Але ось Київ вийшов з "червоної зони" - що буде з цінами на квадратні метри в найближчим часом.

Ковідний карантин, на жаль, став невід'ємною частиною нашого життя, відбившись на всіх її аспектах, в тому числі і на ринку нерухомості. Цікаво, що в минулому році, за час першого локдауна, виросли через масовий попит ціни на заміське житло, то в цьому інтерес покупців і орендарів підупав. Зате подорожчало житло на вторинному ринку житла в крупних містах.

Вторинний ринок знову в ціні

Несподіваний поворот стався на ринку вторинної нерухомості столиці. До недавнього часу в ціні у покупців були квартири на первинному ринку - інвестори купували майбутнє житло на етапі котловану, чекали рік-два і переселялися в нові квартири, а старі виставляли на продаж. У підсумку, пропозиції на вторинному ринку росли, а ціни падали.

Але потім два великих забудовника, "Укрбуд" і "Аркада", збанкрутували і десятки тисяч інвесторів чекають вирішення своїх житлових проблем. А ті, хто збирався прикупити квадратні метри, навпаки, звернули увагу на вторинний ринок нерухомості. У підсумку, з минулого літа ціни поповзли вгору, хоча до цього всі прогнозували їх зниження через карантин і виїзду потенційних покупців за місто.

За минулий рік ціни на вторинному ринку за даними великих агентств виросли на 10-11%. Схожі дані озвучує і Держстат. За інформацією статистичного відомства, ціни на житло в січні - березні, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, зросли в середньому на 11,4%. Але після введення нових карантинних обмежень ринок знову завмер. Багато угод "підвисали". Пожвавлення фахівці очікують відразу після травневих свят.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта заявив, що після початку локдауна на вторинному ринку Києва, Львова, Одеси, Харкова та Дніпра попит знизився в середньому на 10%, в інших обласних центрах - на 10-15% .

- На вторинному ринку житла, незважаючи на наявну можливість для укладення угод, очевидним є зростання відкладеного попиту на термін від двох до чотирьох тижнів. При цьому цінова ситуація залишається незмінною: зростання цін сконцентроване в основному на одно-двокімнатних квартирах в вдалих локаціях і не перевищує 3%, - заявив експерт.

Що далі

За оцінкою Юрія Піти, в травні-червні на вторинному ринку найбільше зростання цін (до 10%) очікується на однокімнатні квартири в будинках, з вдалим розташуванням і побудованих після 2000 року. На первинному ринку цінова динаміка буде схожою. За прогнозами Піти, зростання цін в середньому може скласти до 6%.

- Ряд столичних забудовників вже анонсували травневе збільшення вартості квадратного метра мінімум на 5-10%. Подібну "стратегію" можна сприймати не тільки як коригування цін на тлі зростання курсу валюти, але і як спробу викликати штучний ажіотаж, щоб уже зараз підстьобнути кількість угод, - повідомив експерт.

При цьому подібні спекуляції експерт вважає малоефективними, оскільки в умовах карантину вони не суттєво позначаються на рівні продажів.

Коливання цін в сегменті нежитлової нерухомості в найближчі 1,5-2 місяці, на його думку, будуть значно нижче - в межах 1-2%.