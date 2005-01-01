Україні прогнозують один з кращих врожаїв в історії

Поки Мінекономіки прогнозує урожай зерна на рівні 75 млн тонн, Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує, що урожай зернових і олійних культур зросте на 14,5%, або на 12,2 млн тонн до 96,2 млн тонн в 2021/2022 маркетинговому році (Липень 2021 - Червень 2022) в порівнянні з урожаєм 2020/2021 року.

"Українська зернова асоціація у своєму квітневому прогнозі оцінює можливий майбутній урожай зернових і олійних культур цього року в 96,2 млн тонн (минулого року урожай склав трохи більше 84 млн тонн). Цьому сприяли хороша перезимівля всіх озимих культур і сприятливі погодні умови як для проведення весняної посівної кампанії, так і подальшого зростання і вегетації культур", - сказано в повідомленні УЗА.

Згідно з повідомленням, якщо погодні умови і надалі будуть сприятливими для отримання врожаю, то в 2021 році Україна отримає один з кращих врожаїв в історії.

У свою чергу прогнозується, що експорт в новому сезоні зросте на 27,8%, або на 13 млн тонн до 59,8 млн тонн (прогноз експорту зернових і олійних в 2020/2021 м.р. - близько 46,8 млн тонн).

Зокрема, за оцінками УЗА, урожай пшениці зросте на 9,5% до 27,7 млн тонн, а експорт пшениці - на 31,3% до 21 млн тонн.

При цьому в поточному сезоні УЗА знизила показник експорту пшениці з України на 8,6% до 16 млн тонн через кон'юнктуру світового ринку.

Також УЗА вважає, що урожай кукурудзи в 2021 році може скласти 35,5 млн тонн, що на 18,3% більше 2020 року, а експорт зросте на 36,4% до 30 млн тонн.

Урожай ячменю в цьому році, за прогнозом УЗА, збільшиться на 2,5% до 8,2 млн тонн, а експорт складе 4,2 млн тонн, що відповідає прогнозному показнику і поточного сезону.

Крім того, Асоціація зазначила, що урожай соняшнику може зрости на 27,9% до 16,5 млн тонн, що можна порівняти з показником 2019/2020 м. р.

Відзначається, що на даний момент українські аграрії продовжують проведення весняної посівної кампанії і засіяли близько 30% від прогнозованих 7,5 га під яровими культурами.

За даними метеорологів, недавні опади майже по всій території країни поліпшили зволоженість грунту для сівби і зростання ярих культур.

На даний момент Україна займає 5-е місце з експорту пшениці і 3 - е-з експорту ячменю в світі.